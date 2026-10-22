Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-вице-премьер Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/grigorenko-874505519.html
Экс-вице-премьер Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка
Экс-вице-премьер Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка - 22.10.2026, ПРАЙМ
Экс-вице-премьер Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября 2026 года рассмотрит вопрос о назначении бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:22+0300
2026-10-22T11:22+0300
банки
финансы
дмитрий григоренко
сбербанк
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874505519.jpg?1792657337
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября 2026 года рассмотрит вопрос о назначении бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, Григоренко будет выдвинут на эту должность и станет курировать стратегически важные проекты "Сбера". В его зону ответственности войдет развитие взаимоотношений группы "Сбер" с правительством Российской Федерации и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Григоренко от должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ. Соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, дмитрий григоренко, сбербанк, владимир путин
Банки, Финансы, Дмитрий Григоренко, Сбербанк, Владимир Путин
11:22 22.10.2026
 
Экс-вице-премьер Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка

Сбербанк рассмотрит назначение 10 ноября, Григоренко будет курировать проекты с властями

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября 2026 года рассмотрит вопрос о назначении бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, Григоренко будет выдвинут на эту должность и станет курировать стратегически важные проекты "Сбера". В его зону ответственности войдет развитие взаимоотношений группы "Сбер" с правительством Российской Федерации и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Григоренко от должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ. Соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
 
БанкиФинансыДмитрий ГригоренкоСбербанкВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала