https://1prime.ru/20261022/grigorenko-874505519.html
Экс-вице-премьер Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка
Экс-вице-премьер Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка - 22.10.2026, ПРАЙМ
Экс-вице-премьер Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября 2026 года рассмотрит вопрос о назначении бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:22+0300
2026-10-22T11:22+0300
2026-10-22T11:22+0300
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финансы
дмитрий григоренко
сбербанк
владимир путин
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября 2026 года рассмотрит вопрос о назначении бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, Григоренко будет выдвинут на эту должность и станет курировать стратегически важные проекты "Сбера". В его зону ответственности войдет развитие взаимоотношений группы "Сбер" с правительством Российской Федерации и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Григоренко от должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ. Соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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банки, финансы, дмитрий григоренко, сбербанк, владимир путин
Банки, Финансы, Дмитрий Григоренко, Сбербанк, Владимир Путин
Экс-вице-премьер Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка
Сбербанк рассмотрит назначение 10 ноября, Григоренко будет курировать проекты с властями