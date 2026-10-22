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Экс-вице-премьер Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка

Экс-вице-премьер Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка - 22.10.2026, ПРАЙМ

Экс-вице-премьер Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября 2026 года рассмотрит вопрос о назначении бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T11:22+0300

2026-10-22T11:22+0300

2026-10-22T11:22+0300

банки

финансы

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владимир путин

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября 2026 года рассмотрит вопрос о назначении бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, Григоренко будет выдвинут на эту должность и станет курировать стратегически важные проекты "Сбера". В его зону ответственности войдет развитие взаимоотношений группы "Сбер" с правительством Российской Федерации и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Григоренко от должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ. Соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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банки, финансы, дмитрий григоренко, сбербанк, владимир путин