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Российский экономический интерес перемещается на Восток, заявил Грушко
Российский экономический интерес перемещается на Восток, заявил Грушко - 22.10.2026, ПРАЙМ
Российский экономический интерес перемещается на Восток, заявил Грушко
Российский экономический интерес перемещается на Восток на фоне изменений в мировой экономике, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:47+0300
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Российский экономический интерес перемещается на Восток на фоне изменений в мировой экономике, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Все, наш интерес действительно перемещается на Восток. Развитие страны идет в восточном направлении. Россия экономически движется на север и на восток. И плюс те ниши, которые раньше были заняты и забронированы, исторически как бы принадлежали западному бизнесу, туда приходят уже другие экономические операторы. Не только иностранные, но и наши. Естественно, что эти места просто так никто не будет отдавать", - сказал он на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме.
Он подчеркнул, что подобный поворот на Восток продиктован объективными изменениями в мировой экономике, в частности, изменением места Евросоюза в мировой экономике, и уже в меньшей степени это связано с политической готовностью Европы взаимодействовать с РФ.
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РОССИЯ, ЕВРОПА, Александр Грушко, МИД РФ, МИД, ЕС
Российский экономический интерес перемещается на Восток, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: российский экономический интерес перемещается на Восток
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Российский экономический интерес перемещается на Восток на фоне изменений в мировой экономике, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Все, наш интерес действительно перемещается на Восток. Развитие страны идет в восточном направлении. Россия экономически движется на север и на восток. И плюс те ниши, которые раньше были заняты и забронированы, исторически как бы принадлежали западному бизнесу, туда приходят уже другие экономические операторы. Не только иностранные, но и наши. Естественно, что эти места просто так никто не будет отдавать", - сказал он на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме.
Он подчеркнул, что подобный поворот на Восток продиктован объективными изменениями в мировой экономике, в частности, изменением места Евросоюза в мировой экономике, и уже в меньшей степени это связано с политической готовностью Европы взаимодействовать с РФ.