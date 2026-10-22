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Европа хочет санкционировать практически каждого россиянина, заявил Грушко - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Европа хочет санкционировать практически каждого россиянина, заявил Грушко
Европа хочет санкционировать практически каждого россиянина, заявил Грушко - 22.10.2026, ПРАЙМ
Европа хочет санкционировать практически каждого россиянина, заявил Грушко
Европа обсуждает полный запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России, что фактически означает санкции против каждого россиянина только за то, что он... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:18+0300
2026-10-22T16:18+0300
бизнес
россия
европа
александр грушко
ес
мид рф
визы
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европа обсуждает полный запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России, что фактически означает санкции против каждого россиянина только за то, что он россиянин, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. "Они (Евросоюз - ред.) публично заявляли, что санкции — это не способ наказания российского народа, а инструмент, призванный побудить Россию изменить свою политику. Последнее, что они обсуждают, — это полный запрет на въезд в Евросоюз всех граждан Российской Федерации, отказ от выдачи турвиз от мала до велика, от младенца до престарелых. Вот это интересно, это наказание кого? То есть они хотят санкционировать фактически каждого гражданина Российской Федерации только за то, что он русский", - сказал Грушко на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме. Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях в начале 2027 года. В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя. Как заявлял РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, возможный полный запрет на выдачу туристических виз россиянам в ЕС и подобные решения наносят ущерб прежде всего самим европейским государствам.
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бизнес, россия, европа, александр грушко, ес, мид рф, визы
Бизнес, РОССИЯ, ЕВРОПА, Александр Грушко, ЕС, МИД РФ, визы
16:18 22.10.2026
 
Европа хочет санкционировать практически каждого россиянина, заявил Грушко

Грушко: Европа обсуждает полный запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европа обсуждает полный запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России, что фактически означает санкции против каждого россиянина только за то, что он россиянин, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Они (Евросоюз - ред.) публично заявляли, что санкции — это не способ наказания российского народа, а инструмент, призванный побудить Россию изменить свою политику. Последнее, что они обсуждают, — это полный запрет на въезд в Евросоюз всех граждан Российской Федерации, отказ от выдачи турвиз от мала до велика, от младенца до престарелых. Вот это интересно, это наказание кого? То есть они хотят санкционировать фактически каждого гражданина Российской Федерации только за то, что он русский", - сказал Грушко на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме.
Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях в начале 2027 года.
В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
Как заявлял РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, возможный полный запрет на выдачу туристических виз россиянам в ЕС и подобные решения наносят ущерб прежде всего самим европейским государствам.
 
БизнесРОССИЯЕВРОПААлександр ГрушкоЕСМИД РФвизы
 
 
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