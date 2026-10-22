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Европа хочет санкционировать практически каждого россиянина, заявил Грушко

Европа хочет санкционировать практически каждого россиянина, заявил Грушко - 22.10.2026, ПРАЙМ

Европа хочет санкционировать практически каждого россиянина, заявил Грушко

Европа обсуждает полный запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России, что фактически означает санкции против каждого россиянина только за то, что он... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:18+0300

2026-10-22T16:18+0300

2026-10-22T16:18+0300

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европа обсуждает полный запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России, что фактически означает санкции против каждого россиянина только за то, что он россиянин, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. "Они (Евросоюз - ред.) публично заявляли, что санкции — это не способ наказания российского народа, а инструмент, призванный побудить Россию изменить свою политику. Последнее, что они обсуждают, — это полный запрет на въезд в Евросоюз всех граждан Российской Федерации, отказ от выдачи турвиз от мала до велика, от младенца до престарелых. Вот это интересно, это наказание кого? То есть они хотят санкционировать фактически каждого гражданина Российской Федерации только за то, что он русский", - сказал Грушко на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме. Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях в начале 2027 года. В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя. Как заявлял РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, возможный полный запрет на выдачу туристических виз россиянам в ЕС и подобные решения наносят ущерб прежде всего самим европейским государствам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, европа, александр грушко, ес, мид рф, визы