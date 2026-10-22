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ВМС США выбрали компанию для внедрения системы ИИ на эсминцах
ВМС США выбрали компанию для внедрения системы ИИ на эсминцах - 22.10.2026, ПРАЙМ
ВМС США выбрали компанию для внедрения системы ИИ на эсминцах
ВМС США выбрали американскую компанию Applied Intuition для внедрения системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта на... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T20:20+0300
2026-10-22T20:20+0300
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технологии
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. ВМС США выбрали американскую компанию Applied Intuition для внедрения системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта на эсминцах, говорится в заявлении компании. "Applied Intuition, ведущая компания в области физического ИИ, сегодня объявила о заключении с ВМС США первого в своем роде контракта на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием ИИ на пилотируемых и беспилотных платформах флота", - говорится в заявлении. Ожидается, что новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) будет выполнять две задачи одновременно. Во-первых, она будет собирать данные с различных камер и инфракрасных датчиков и объединять их в единую целостную картину для моряков, в том числе предупреждая о возможных столкновениях. Во-вторых, IPS будет записывать данные с датчиков и передавать их на берег при наличии достаточной пропускной способности каналов связи и соблюдении требований безопасности.
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технологии, мировая экономика, сша
Технологии, Мировая экономика, США
ВМС США выбрали компанию для внедрения системы ИИ на эсминцах
ВМС США выбрали компанию Applied Intuition для внедрения системы ИИ на эсминцах
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. ВМС США выбрали американскую компанию Applied Intuition для внедрения системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта на эсминцах, говорится в заявлении компании.
"Applied Intuition, ведущая компания в области физического ИИ, сегодня объявила о заключении с ВМС США первого в своем роде контракта на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием ИИ на пилотируемых и беспилотных платформах флота", - говорится в заявлении.
Ожидается, что новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) будет выполнять две задачи одновременно. Во-первых, она будет собирать данные с различных камер и инфракрасных датчиков и объединять их в единую целостную картину для моряков, в том числе предупреждая о возможных столкновениях. Во-вторых, IPS будет записывать данные с датчиков и передавать их на берег при наличии достаточной пропускной способности каналов связи и соблюдении требований безопасности.