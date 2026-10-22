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ВМС США выбрали компанию для внедрения системы ИИ на эсминцах

ВМС США выбрали компанию для внедрения системы ИИ на эсминцах - 22.10.2026, ПРАЙМ

ВМС США выбрали компанию для внедрения системы ИИ на эсминцах

ВМС США выбрали американскую компанию Applied Intuition для внедрения системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта на... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T20:20+0300

2026-10-22T20:20+0300

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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. ВМС США выбрали американскую компанию Applied Intuition для внедрения системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта на эсминцах, говорится в заявлении компании. "Applied Intuition, ведущая компания в области физического ИИ, сегодня объявила о заключении с ВМС США первого в своем роде контракта на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием ИИ на пилотируемых и беспилотных платформах флота", - говорится в заявлении. Ожидается, что новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) будет выполнять две задачи одновременно. Во-первых, она будет собирать данные с различных камер и инфракрасных датчиков и объединять их в единую целостную картину для моряков, в том числе предупреждая о возможных столкновениях. Во-вторых, IPS будет записывать данные с датчиков и передавать их на берег при наличии достаточной пропускной способности каналов связи и соблюдении требований безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, сша