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Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения ИИ
Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения ИИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения ИИ
Британский банковский гигант Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения искусственного интеллекта в системы компании, заявила финансовый... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:50+0300
2026-10-22T12:50+0300
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ЛОНДОН, 22 окт - ПРАЙМ. Британский банковский гигант Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения искусственного интеллекта в системы компании, заявила финансовый директор банка Анна Кросс.
Она заявила журналистам, что компания сократит сотрудников в рамках плана по экономии более 1,1 миллиардов фунтов (почти 1,5 миллиарда долларов).
"Эти меры предполагают сокращение примерно 5000 штатных сотрудников, при этом около 60% сокращений коснутся вспомогательных функций, в том числе в части разработки теоретических моделей. ИИ повышает продуктивность наших сотрудников", - заявила Кросс, которую цитирует газета Guardian.
Сокращение рабочих мест приведет к увольнению около 5% из 93 000 сотрудников банка по всему миру.
Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время это одна из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.
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технологии, финансы, банки, лондон, великобритания, barclays
Технологии, Финансы, Банки, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Barclays
Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения ИИ
Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения ИИ
ЛОНДОН, 22 окт - ПРАЙМ. Британский банковский гигант Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения искусственного интеллекта в системы компании, заявила финансовый директор банка Анна Кросс.
Она заявила журналистам, что компания сократит сотрудников в рамках плана по экономии более 1,1 миллиардов фунтов (почти 1,5 миллиарда долларов).
"Эти меры предполагают сокращение примерно 5000 штатных сотрудников, при этом около 60% сокращений коснутся вспомогательных функций, в том числе в части разработки теоретических моделей. ИИ повышает продуктивность наших сотрудников", - заявила Кросс, которую цитирует газета Guardian.
Сокращение рабочих мест приведет к увольнению около 5% из 93 000 сотрудников банка по всему миру.
Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время это одна из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.