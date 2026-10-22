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Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения ИИ

Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения ИИ - 22.10.2026, ПРАЙМ

Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения ИИ

Британский банковский гигант Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения искусственного интеллекта в системы компании, заявила финансовый... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:50+0300

2026-10-22T12:50+0300

2026-10-22T12:50+0300

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ЛОНДОН, 22 окт - ПРАЙМ. Британский банковский гигант Barclays сократит пять тысяч сотрудников в рамках внедрения искусственного интеллекта в системы компании, заявила финансовый директор банка Анна Кросс. Она заявила журналистам, что компания сократит сотрудников в рамках плана по экономии более 1,1 миллиардов фунтов (почти 1,5 миллиарда долларов). "Эти меры предполагают сокращение примерно 5000 штатных сотрудников, при этом около 60% сокращений коснутся вспомогательных функций, в том числе в части разработки теоретических моделей. ИИ повышает продуктивность наших сотрудников", - заявила Кросс, которую цитирует газета Guardian. Сокращение рабочих мест приведет к увольнению около 5% из 93 000 сотрудников банка по всему миру. Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время это одна из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.

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технологии, финансы, банки, лондон, великобритания, barclays