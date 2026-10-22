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Имущество экс-судьи на 228 миллиона рублей обратили в доход государства

Имущество экс-судьи на 228 миллиона рублей обратили в доход государства - 22.10.2026, ПРАЙМ

Имущество экс-судьи на 228 миллиона рублей обратили в доход государства

Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество экс-судьи Темрюкского района Кубани Евгения Метелкина на сумму более 228 миллионов... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:48+0300

2026-10-22T19:48+0300

2026-10-22T19:48+0300

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кубань

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КРАСНОДАР, 22 окт – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество экс-судьи Темрюкского района Кубани Евгения Метелкина на сумму более 228 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. По информации ведомства, Метелкин с 2014 по 2026 годы использовал свое положение для незаконного обогащения себя и своих родственников. Уточняется, что совместно со своим бизнес-партнером он узаконил самовольно возведенный им дом отдыха "Море рядом", который затем был передан его теще. Согласно сообщению пресс-службы, супруга бывшего судьи заняла в доме отдыха должность администратора. В 2026 году на нее был переоформлен договор аренды. В свою очередь Метелкин в 2021 году лично вынес в пользу своего бизнес-партнера решение об узаконивании других самовольных построек. Фигурант использовал свои доходы для приобретения дорогостоящей недвижимости на территории региона. Объекты собственности он оформлял на доверенных лиц, пояснили в пресс-службе. "В собственность Российской Федерации обращены земельный участок и здание гостиничного комплекса, а также несколько нежилых помещений. Рыночная стоимость изъятого имущества составляет более 228 миллионов рублей. Решение суда обращено к немедленному исполнению", - говорится в сообщении. Там отмечается, что ответчиками по иску являются Метелкин и еще пять связанных с ним людей. Квалификационной коллегией судей Краснодарского края полномочия экс-судьи были прекращены досрочно из-за дисциплинарного проступка.

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