https://1prime.ru/20261022/infrastruktura-874501641.html
В Винницкой области повреждена энергетическая инфраструктура
В Винницкой области повреждена энергетическая инфраструктура - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Винницкой области повреждена энергетическая инфраструктура
Энергетическая инфраструктура и промышленные объекты повреждены в Винницкой области в центральной части Украины, сообщила глава областной военной администрации... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T09:27+0300
2026-10-22T09:27+0300
2026-10-22T09:27+0300
украина
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Энергетическая инфраструктура и промышленные объекты повреждены в Винницкой области в центральной части Украины, сообщила глава областной военной администрации Наталья Заболотная.
"В Винницкой области есть повреждения промышленных объектов, энергетической инфраструктуры… Спасательные службы и энергетики работают над восстановлением объектов и энергоснабжения", - написала Заболотная в своем Telegram-канале.
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украина
В Винницкой области повреждена энергетическая инфраструктура
Заболотная: в Винницкой области повреждена энергетическая инфраструктура
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Энергетическая инфраструктура и промышленные объекты повреждены в Винницкой области в центральной части Украины, сообщила глава областной военной администрации Наталья Заболотная.
"В Винницкой области есть повреждения промышленных объектов, энергетической инфраструктуры… Спасательные службы и энергетики работают над восстановлением объектов и энергоснабжения", - написала Заболотная в своем Telegram-канале.