https://1prime.ru/20261022/infrastruktura-874501641.html

В Винницкой области повреждена энергетическая инфраструктура

В Винницкой области повреждена энергетическая инфраструктура - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Винницкой области повреждена энергетическая инфраструктура

Энергетическая инфраструктура и промышленные объекты повреждены в Винницкой области в центральной части Украины, сообщила глава областной военной администрации... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T09:27+0300

2026-10-22T09:27+0300

2026-10-22T09:27+0300

украина

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874501641.jpg?1792650437

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Энергетическая инфраструктура и промышленные объекты повреждены в Винницкой области в центральной части Украины, сообщила глава областной военной администрации Наталья Заболотная. "В Винницкой области есть повреждения промышленных объектов, энергетической инфраструктуры… Спасательные службы и энергетики работают над восстановлением объектов и энергоснабжения", - написала Заболотная в своем Telegram-канале.

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