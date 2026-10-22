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Эксперт прокомментировал блокировки iPhone Duo, купленные до старта продаж - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт прокомментировал блокировки iPhone Duo, купленные до старта продаж
Эксперт прокомментировал блокировки iPhone Duo, купленные до старта продаж - 22.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал блокировки iPhone Duo, купленные до старта продаж
Компания Apple теоретически может ограничивать активацию iPhone Duo, купленных до старта продаж, однако, скорее всего, ограничения временные до официального... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T22:56+0300
2026-10-22T22:56+0300
технологии
apple
iphone
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Компания Apple теоретически может ограничивать активацию iPhone Duo, купленных до старта продаж, однако, скорее всего, ограничения временные до официального релиза или связаны с технической ошибкой, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков. Ранее в четверг в Telegram-каналах писали, что Apple заблокировала iPhone Duo, купленные до официального старта продаж. "Теоретически Apple может ограничивать активацию определенных устройств на серверной стороне. Но утверждать, что компания сейчас сознательно заблокировала смартфоны - ну возможно, хотя не факт", - прокомментировал Зыков. Он предположил, что ограничения временные до официального релиза, либо связаны с технической ошибкой. "Тем более что официальных объяснений Apple пока не делала", - указал эксперт. Специалист добавил, что никакой массовой блокировки всех новых iPhone Duo нет. По его словам, нет точного количества пользователей, которые столкнулись с этой проблемой. "Обычных покупателей, которые получат свои смартфоны после официального старта продаж, эта история, скорее всего, не затронет. Уже завтра, 23 октября официальный старт продаж, станет понятнее, действительно ли Apple ограничила раннюю активацию или это была временная проблема, которая исчезнет после официального начала продаж", - отметил Зыков.
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технологии, apple, iphone
Технологии, Apple, iPhone
22:56 22.10.2026
 
Эксперт прокомментировал блокировки iPhone Duo, купленные до старта продаж

Зыков: Apple теоретически может ограничивать активацию iPhone, купленных до старта продаж

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Компания Apple теоретически может ограничивать активацию iPhone Duo, купленных до старта продаж, однако, скорее всего, ограничения временные до официального релиза или связаны с технической ошибкой, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.
Ранее в четверг в Telegram-каналах писали, что Apple заблокировала iPhone Duo, купленные до официального старта продаж.
"Теоретически Apple может ограничивать активацию определенных устройств на серверной стороне. Но утверждать, что компания сейчас сознательно заблокировала смартфоны - ну возможно, хотя не факт", - прокомментировал Зыков.
Он предположил, что ограничения временные до официального релиза, либо связаны с технической ошибкой. "Тем более что официальных объяснений Apple пока не делала", - указал эксперт.
Специалист добавил, что никакой массовой блокировки всех новых iPhone Duo нет. По его словам, нет точного количества пользователей, которые столкнулись с этой проблемой.
"Обычных покупателей, которые получат свои смартфоны после официального старта продаж, эта история, скорее всего, не затронет. Уже завтра, 23 октября официальный старт продаж, станет понятнее, действительно ли Apple ограничила раннюю активацию или это была временная проблема, которая исчезнет после официального начала продаж", - отметил Зыков.
 
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