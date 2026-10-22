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"Переведут в ипотеку". Власти наводят порядок в схемах рассрочки на жилье - 22.10.2026, ПРАЙМ
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"Переведут в ипотеку". Власти наводят порядок в схемах рассрочки на жилье
"Переведут в ипотеку". Власти наводят порядок в схемах рассрочки на жилье - 22.10.2026, ПРАЙМ
"Переведут в ипотеку". Власти наводят порядок в схемах рассрочки на жилье
Россияне, покупающие жилье в рассрочку, смогут переходить на ипотеку без двойного учета задолженности перед застройщиком. Девелоперов обяжут раскрывать разницу... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:34+0300
2026-10-22T13:39+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россияне, покупающие жилье в рассрочку, смогут переходить на ипотеку без двойного учета задолженности перед застройщиком. Девелоперов обяжут раскрывать разницу между ценой квартиры при единовременной оплате и при покупке частями, а также указывать количество, размер и сроки платежей. Эти положения содержит доработанный законопроект Минстроя и ЦБ, с которым ознакомились "Известия".Сейчас рассрочка практически не регулируется. Это способ оплаты, при котором покупатель вносит стоимость квартиры частями в течение оговоренного срока. В отличие от ипотеки, договор заключается напрямую с застройщиком, а не с банком. Срок оплаты обычно короче — от года до нескольких лет, а финальный платеж часто приурочен к сдаче дома.Согласно документу, застройщик будет обязан до заключения договора долевого участия с рассрочкой сообщить покупателю разницу между ценой такого договора и ценой при иных условиях платежей. Возможность перехода на ипотеку без двойного учета задолженности закрепят в указании ЦБ. Также прописана процедура взаимодействия банка с застройщиком и органом регистрации прав для защиты покупателей.В середине документа приводится позиция регулятора:"Без надлежащего законодательного регулирования широкое распространение рассрочки от застройщика может нести как социальные риски, связанные с потерей гражданами жилья, так и риски для финансовой стабильности, связанные с обслуживанием застройщиками кредитов на проектное финансирование", — пояснили в пресс-службе Банка России.Среди отклоненных предложений — отказ от электронной формы договора и отмена ограничения срока рассрочки тремя годами с момента ввода объекта. Не поддержали и идею освободить застройщиков от передачи сведений в бюро кредитных историй — по проекту это должен делать банк — эскроу-агент. В Ассоциации банков России отметили, что ключевые предложения сообщества не учтены, хотя ЦБ поддержал право банков устанавливать параметры рассрочки.По оценке ЦБ, объем обязательств граждан по рассрочке составляет около 1,5–1,6 трлн рублей. Участники рынка считают регулирование назревшим, но предупреждают: рассрочка не должна стать похожей на ипотеку. По данным "Intermark Городская Недвижимость", в Москве рассрочка обеспечивает до 20% сделок по ДДУ, а в высоких сегментах — до 70–80%. Девелоперы отмечают, что раскрытие полной стоимости повысит прозрачность, но может осложнить продажи, хотя рассрочка останется востребованной при высоких ипотечных ставках.
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недвижимость, бизнес, финансы, москва, банк россии, ассоциация банков россии
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Финансы, МОСКВА, Банк России, Ассоциация банков России
13:34 22.10.2026 (обновлено: 13:39 22.10.2026)
 
"Переведут в ипотеку". Власти наводят порядок в схемах рассрочки на жилье

"Известия": застройщиков обяжут раскрывать полную стоимость жилья в рассрочку

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россияне, покупающие жилье в рассрочку, смогут переходить на ипотеку без двойного учета задолженности перед застройщиком. Девелоперов обяжут раскрывать разницу между ценой квартиры при единовременной оплате и при покупке частями, а также указывать количество, размер и сроки платежей. Эти положения содержит доработанный законопроект Минстроя и ЦБ, с которым ознакомились "Известия".
Сейчас рассрочка практически не регулируется. Это способ оплаты, при котором покупатель вносит стоимость квартиры частями в течение оговоренного срока. В отличие от ипотеки, договор заключается напрямую с застройщиком, а не с банком. Срок оплаты обычно короче — от года до нескольких лет, а финальный платеж часто приурочен к сдаче дома.
Согласно документу, застройщик будет обязан до заключения договора долевого участия с рассрочкой сообщить покупателю разницу между ценой такого договора и ценой при иных условиях платежей. Возможность перехода на ипотеку без двойного учета задолженности закрепят в указании ЦБ. Также прописана процедура взаимодействия банка с застройщиком и органом регистрации прав для защиты покупателей.
В середине документа приводится позиция регулятора:
"Без надлежащего законодательного регулирования широкое распространение рассрочки от застройщика может нести как социальные риски, связанные с потерей гражданами жилья, так и риски для финансовой стабильности, связанные с обслуживанием застройщиками кредитов на проектное финансирование", — пояснили в пресс-службе Банка России.
Среди отклоненных предложений — отказ от электронной формы договора и отмена ограничения срока рассрочки тремя годами с момента ввода объекта. Не поддержали и идею освободить застройщиков от передачи сведений в бюро кредитных историй — по проекту это должен делать банк — эскроу-агент. В Ассоциации банков России отметили, что ключевые предложения сообщества не учтены, хотя ЦБ поддержал право банков устанавливать параметры рассрочки.
По оценке ЦБ, объем обязательств граждан по рассрочке составляет около 1,5–1,6 трлн рублей. Участники рынка считают регулирование назревшим, но предупреждают: рассрочка не должна стать похожей на ипотеку. По данным "Intermark Городская Недвижимость", в Москве рассрочка обеспечивает до 20% сделок по ДДУ, а в высоких сегментах — до 70–80%. Девелоперы отмечают, что раскрытие полной стоимости повысит прозрачность, но может осложнить продажи, хотя рассрочка останется востребованной при высоких ипотечных ставках.
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесФинансыМОСКВАБанк РоссииАссоциация банков России
 
 
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