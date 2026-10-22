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FA: США переоценили свою военную мощь в войне с Ираном - 22.10.2026, ПРАЙМ
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FA: США переоценили свою военную мощь в войне с Ираном
FA: США переоценили свою военную мощь в войне с Ираном - 22.10.2026, ПРАЙМ
FA: США переоценили свою военную мощь в войне с Ираном
Война в Иране стала огромным просчетом американских политиков, но это не первый случай, когда США не смогли правильно оценить пределы своей военной силы, пишет... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:49+0300
2026-10-22T10:49+0300
мировая экономика
сша
foreign affairs
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Война в Иране стала огромным просчетом американских политиков, но это не первый случай, когда США не смогли правильно оценить пределы своей военной силы, пишет ИноСМИ со ссылкой на Foreign Affairs.Как отмечает автор, война начата без ясного обоснования и имеет постоянно меняющийся набор целей — от смены режима в Тегеране и обуздания ядерных амбиций до открытия Ормузского пролива, который до начала войны закрыт не был. "Результаты, что неудивительно, оказались плачевными и для интересов США, и для Ближнего Востока", — говорится в материале. При этом, подчеркивает издание, переоценка потенциала военной силы стала растущей чертой американской стратегии как минимум с конца Второй мировой войны."Склонность игнорировать наличие пределов мощи объясняет некоторые из серьезнейших ошибок американского искусства управления державой времен холодной войны, причем самым ясным и значимым примером выступает Вьетнам. Но, несмотря на выраженную решимость усвоить уроки того чрезмерного расширения, за последнюю четверть века это американское заблуждение — чрезмерная вера в победу и достижение фундаментально политических целей посредством военной мощи — лишь усугубилось", — пишет автор.По его мнению, есть все основания опасаться, что в дальнейшем заблуждение укоренится еще сильнее: президентская власть носит все более персонифицированный характер, ограничения на нее размываются, а политизация вооруженных сил снижает шансы на то, что политики получат честные советы о рисках и издержках. Подъем искусственного интеллекта и новых оружейных технологий, в свою очередь, укрепляет ощущение полного господства и питает высокомерие сверхдержавы. Как подчеркивает издание, нынешняя американская армия — лучшая за всю историю мира, но это не значит, что можно забыть о пределах собственной мощи: успех сковывают география, воля неприятеля, колебания перед вводом наземных войск, время и качество руководства.
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мировая экономика, сша, foreign affairs, иран, тегеран
Мировая экономика, США, Foreign Affairs, ИРАН, Тегеран
10:49 22.10.2026
 
FA: США переоценили свою военную мощь в войне с Ираном

Foreign Affairs: война с Ираном стала примером переоценки США пределов своей силы

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Война в Иране стала огромным просчетом американских политиков, но это не первый случай, когда США не смогли правильно оценить пределы своей военной силы, пишет ИноСМИ со ссылкой на Foreign Affairs.
Как отмечает автор, война начата без ясного обоснования и имеет постоянно меняющийся набор целей — от смены режима в Тегеране и обуздания ядерных амбиций до открытия Ормузского пролива, который до начала войны закрыт не был. "Результаты, что неудивительно, оказались плачевными и для интересов США, и для Ближнего Востока", — говорится в материале. При этом, подчеркивает издание, переоценка потенциала военной силы стала растущей чертой американской стратегии как минимум с конца Второй мировой войны.
"Склонность игнорировать наличие пределов мощи объясняет некоторые из серьезнейших ошибок американского искусства управления державой времен холодной войны, причем самым ясным и значимым примером выступает Вьетнам. Но, несмотря на выраженную решимость усвоить уроки того чрезмерного расширения, за последнюю четверть века это американское заблуждение — чрезмерная вера в победу и достижение фундаментально политических целей посредством военной мощи — лишь усугубилось", — пишет автор.
По его мнению, есть все основания опасаться, что в дальнейшем заблуждение укоренится еще сильнее: президентская власть носит все более персонифицированный характер, ограничения на нее размываются, а политизация вооруженных сил снижает шансы на то, что политики получат честные советы о рисках и издержках.
Подъем искусственного интеллекта и новых оружейных технологий, в свою очередь, укрепляет ощущение полного господства и питает высокомерие сверхдержавы. Как подчеркивает издание, нынешняя американская армия — лучшая за всю историю мира, но это не значит, что можно забыть о пределах собственной мощи: успех сковывают география, воля неприятеля, колебания перед вводом наземных войск, время и качество руководства.
 
Мировая экономикаСШАForeign AffairsИРАНТегеран
 
 
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