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СМИ оценили потери производителей моцареллы в Италии из-за протестов
СМИ оценили потери производителей моцареллы в Италии из-за протестов - 22.10.2026, ПРАЙМ
СМИ оценили потери производителей моцареллы в Италии из-за протестов
Убытки производителей моцареллы из буйволиного молока, одного из традиционных продуктов региона, в итальянской области Кампания из-за протестов автоперевозчиков | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T20:33+0300
2026-10-22T20:33+0300
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РИМ, 22 окт - ПРАЙМ. Убытки производителей моцареллы из буйволиного молока, одного из традиционных продуктов региона, в итальянской области Кампания из-за протестов автоперевозчиков достигают примерно 3 миллионов евро в день, производство сыра остановлено уже несколько дней, сообщают портал il Post и деловая газета Sole 24 Ore. "Проблема заключается в том, что животноводческие хозяйства Кампании не оборудованы для хранения столь больших объемов молока. В их распоряжении имеются охлаждаемые резервуары, в которых собирают молоко максимум от двух ежедневных доек в ожидании, когда грузовики заберут его для доставки на сыроварни. Однако сейчас этого не происходит. Для отрасли отсутствие сырья означает недополученную выручку в размере около 3 миллионов евро в день", - говорится в статье. По данным издания, из буйволиного молока в Кампании ежедневно получают более 650 тысяч литров молока, используемого для производства моцареллы Mozzarella di Bufala Campana с защищенным по происхождению наименованием (DOP). Согласно требованиям консорциума производителей, молоко должно быть переработано в течение 60 часов после дойки. "Моцареллы с защищенным наименованием по происхождению уже не хватает даже в супермаркетах, но главная проблема - остановка производства. Ситуация грозит нанести отрасли тяжелый удар", - говорится в заявлении консорциума, которое приводит газета Sole 24 Ore. Из-за протестов перевозчиков животноводы уже четыре дня не могут доставлять молоко на сыроварни, отмечает il Post. "Фермеры продолжают производить молоко, но из-за транспортной блокады не могут доставить его на сыроварни. Со вчерашнего дня многие предприятия закрыты, поскольку у них нет молока для производства моцареллы DOP в течение 60 часов, как того требует регламент", - пояснил директор консорциума Пьер Мария Саккани. По его словам, фермеры продолжают доить буйволиц, но не знают, где хранить молоко, и сталкиваются с перебоями в поставках кормов и других необходимых ресурсов для стад. Протесты автоперевозчиков против подорожания топлива сопровождаются блокировками дорог и транспортных развязок на юге Италии, затрудняя доставку товаров и снабжение предприятий. Забастовки привели к перебоям поставок продуктов на рынки и в магазины, а также дефициту авиатоплива в ряде аэропортов региона. В четверг правительство Италии выделило 175,2 миллиона евро на поддержку автоперевозчиков, сельскохозяйственного сектора и рыболовства на фоне протестов. Из этой суммы на поддержку автомобильных грузоперевозок направят 105,2 миллиона евро.
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бизнес, мировая экономика, италия
Бизнес, Мировая экономика, ИТАЛИЯ
СМИ оценили потери производителей моцареллы в Италии из-за протестов
il Post: производители моцареллы на юге Италии теряют по 3 млн евро в день из-за протестов
РИМ, 22 окт - ПРАЙМ. Убытки производителей моцареллы из буйволиного молока, одного из традиционных продуктов региона, в итальянской области Кампания из-за протестов автоперевозчиков достигают примерно 3 миллионов евро в день, производство сыра остановлено уже несколько дней, сообщают портал il Post и деловая газета Sole 24 Ore.
"Проблема заключается в том, что животноводческие хозяйства Кампании не оборудованы для хранения столь больших объемов молока. В их распоряжении имеются охлаждаемые резервуары, в которых собирают молоко максимум от двух ежедневных доек в ожидании, когда грузовики заберут его для доставки на сыроварни. Однако сейчас этого не происходит. Для отрасли отсутствие сырья означает недополученную выручку в размере около 3 миллионов евро в день", - говорится в статье.
По данным издания, из буйволиного молока в Кампании ежедневно получают более 650 тысяч литров молока, используемого для производства моцареллы Mozzarella di Bufala Campana с защищенным по происхождению наименованием (DOP). Согласно требованиям консорциума производителей, молоко должно быть переработано в течение 60 часов после дойки.
"Моцареллы с защищенным наименованием по происхождению уже не хватает даже в супермаркетах, но главная проблема - остановка производства. Ситуация грозит нанести отрасли тяжелый удар", - говорится в заявлении консорциума, которое приводит газета Sole 24 Ore.
Из-за протестов перевозчиков животноводы уже четыре дня не могут доставлять молоко на сыроварни, отмечает il Post.
"Фермеры продолжают производить молоко, но из-за транспортной блокады не могут доставить его на сыроварни. Со вчерашнего дня многие предприятия закрыты, поскольку у них нет молока для производства моцареллы DOP в течение 60 часов, как того требует регламент", - пояснил директор консорциума Пьер Мария Саккани.
По его словам, фермеры продолжают доить буйволиц, но не знают, где хранить молоко, и сталкиваются с перебоями в поставках кормов и других необходимых ресурсов для стад.
Протесты автоперевозчиков против подорожания топлива сопровождаются блокировками дорог и транспортных развязок на юге Италии, затрудняя доставку товаров и снабжение предприятий. Забастовки привели к перебоям поставок продуктов на рынки и в магазины, а также дефициту авиатоплива в ряде аэропортов региона.
В четверг правительство Италии выделило 175,2 миллиона евро на поддержку автоперевозчиков, сельскохозяйственного сектора и рыболовства на фоне протестов. Из этой суммы на поддержку автомобильных грузоперевозок направят 105,2 миллиона евро.