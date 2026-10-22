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"Яндекс Пэй" почти восстановил работу после сбоя - 22.10.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс Пэй" почти восстановил работу после сбоя
"Яндекс Пэй" почти восстановил работу после сбоя - 22.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс Пэй" почти восстановил работу после сбоя
"Яндекс Пэй" почти восстановил свою работу после сбоя, основные сервисы работают стабильно, сообщает сервис. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:14+0300
2026-10-22T13:14+0300
бизнес
технологии
финансы
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874511294.jpg?1792664097
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Яндекс Пэй" почти восстановил свою работу после сбоя, основные сервисы работают стабильно, сообщает сервис. "Мы продолжаем восстанавливать полную функциональность "Яндекс Пэй"... В "сейвах" снова можно открывать накопительные счета, вклады и фонды, переводить деньги между счетами и на карту "Пэй", следить за балансом – все важные функции работают стабильно", - комментирует руководитель финтех-направления компании "Яндекс" Дмитрий Пирогов. Самая важная функциональность (оплаты и переводы) работает с начала прошлой недели, напомнил Пирогов. Также можно оформлять карту "Пэй", заказывать и активировать пластиковые карты и платежные стикеры. Оплата по QR-коду снова работает на кассах и в приложениях магазинов-партнеров, также отметил он. "По карте "Пэй" снова начисляется кешбэк. Также можно возвращать рубли за баллы "плюса" по совершенным покупкам", - говорится в сообщении. "Мы постепенно восстанавливаем оплату картой "Супер Сплита" – сейчас она работает уже у миллионов пользователей, скоро появится и у остальных. Можно также сплитовать покупки, например, на "Маркете". Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы скоро эта возможность появилась везде", - также приводятся в сообщении слова Пирогова. Отмечается, что в дни, когда погашение по "Сплиту" было недоступно, платежи не считались просроченными. "Чтобы избежать просроченных платежей за покупки, оплаченных в "Супер Сплит", пожалуйста, проверьте, что на привязанной карте достаточно средств", - сообщают в "Яндекс Пэе". "За эти дни нам удалось восстановить основную функциональность сервисов. Сейчас все силы нашей команды брошены на возвращение к полноценной работе – обещаю, что мы делаем все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее это сделать", - подытожил Пирогов.
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4.7
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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бизнес, технологии, финансы, яндекс
Бизнес, Технологии, Финансы, Яндекс
13:14 22.10.2026
 
"Яндекс Пэй" почти восстановил работу после сбоя

"Яндекс Пэй" почти восстановил работу после сбоя, основные сервисы работают стабильно

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Яндекс Пэй" почти восстановил свою работу после сбоя, основные сервисы работают стабильно, сообщает сервис.
"Мы продолжаем восстанавливать полную функциональность "Яндекс Пэй"... В "сейвах" снова можно открывать накопительные счета, вклады и фонды, переводить деньги между счетами и на карту "Пэй", следить за балансом – все важные функции работают стабильно", - комментирует руководитель финтех-направления компании "Яндекс" Дмитрий Пирогов.
Самая важная функциональность (оплаты и переводы) работает с начала прошлой недели, напомнил Пирогов. Также можно оформлять карту "Пэй", заказывать и активировать пластиковые карты и платежные стикеры. Оплата по QR-коду снова работает на кассах и в приложениях магазинов-партнеров, также отметил он.
"По карте "Пэй" снова начисляется кешбэк. Также можно возвращать рубли за баллы "плюса" по совершенным покупкам", - говорится в сообщении.
"Мы постепенно восстанавливаем оплату картой "Супер Сплита" – сейчас она работает уже у миллионов пользователей, скоро появится и у остальных. Можно также сплитовать покупки, например, на "Маркете". Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы скоро эта возможность появилась везде", - также приводятся в сообщении слова Пирогова.
Отмечается, что в дни, когда погашение по "Сплиту" было недоступно, платежи не считались просроченными.
"Чтобы избежать просроченных платежей за покупки, оплаченных в "Супер Сплит", пожалуйста, проверьте, что на привязанной карте достаточно средств", - сообщают в "Яндекс Пэе".
"За эти дни нам удалось восстановить основную функциональность сервисов. Сейчас все силы нашей команды брошены на возвращение к полноценной работе – обещаю, что мы делаем все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее это сделать", - подытожил Пирогов.
 
БизнесТехнологииФинансыЯндекс
 
 
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