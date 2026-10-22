https://1prime.ru/20261022/jaroslavl-874498032.html

В Ярославле ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Ярославле ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Ярославле ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T03:38+0300

2026-10-22T03:38+0300

2026-10-22T03:38+0300

бизнес

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация. "Аэропорт Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, ярославль, росавиация