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"ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска в Калибо
"ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска в Калибо - 22.10.2026, ПРАЙМ
"ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска в Калибо
Авиакомпания "ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска в филиппинский Калибо, первый вылет состоялся с загрузкой 98%, сообщается в официальном | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T09:12+0300
2026-10-22T09:12+0300
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ХАБАРОВСК, 22 окт – ПРАЙМ. Авиакомпания "ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска в филиппинский Калибо, первый вылет состоялся с загрузкой 98%, сообщается в официальном Telegram-канале Международного аэропорта Хабаровск. "Вчера из Международного аэропорта Хабаровск отправился первый после сезонного перерыва чартерный рейс по маршруту Хабаровск – Калибо (Филиппины), прямое авиасообщение с которым возобновила авиакомпания "ИрАэро". Загрузка первого рейса составила 98%", – говорится в сообщении. Полеты будут выполнять на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров один раз в десять дней на протяжении туристического сезона, отмечается в сообщении. Время в пути составит около девяти часов с технической посадкой в Китае (Хэфэй).
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Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Хабаровск, ФИЛИППИНЫ, КИТАЙ, Ираэро
"ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска в Калибо
"ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска на Филиппины
ХАБАРОВСК, 22 окт – ПРАЙМ. Авиакомпания "ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска в филиппинский Калибо, первый вылет состоялся с загрузкой 98%, сообщается в официальном Telegram-канале Международного аэропорта Хабаровск.
"Вчера из Международного аэропорта Хабаровск отправился первый после сезонного перерыва чартерный рейс по маршруту Хабаровск – Калибо (Филиппины), прямое авиасообщение с которым возобновила авиакомпания "ИрАэро". Загрузка первого рейса составила 98%", – говорится в сообщении.
Полеты будут выполнять на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров один раз в десять дней на протяжении туристического сезона, отмечается в сообщении.
Время в пути составит около девяти часов с технической посадкой в Китае (Хэфэй).