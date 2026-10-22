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"ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска в Калибо

"ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска в Калибо - 22.10.2026, ПРАЙМ

"ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска в Калибо

Авиакомпания "ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска в филиппинский Калибо, первый вылет состоялся с загрузкой 98%, сообщается в официальном | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T09:12+0300

2026-10-22T09:12+0300

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ХАБАРОВСК, 22 окт – ПРАЙМ. Авиакомпания "ИрАэро" возобновила сезонные чартерные рейсы из Хабаровска в филиппинский Калибо, первый вылет состоялся с загрузкой 98%, сообщается в официальном Telegram-канале Международного аэропорта Хабаровск. "Вчера из Международного аэропорта Хабаровск отправился первый после сезонного перерыва чартерный рейс по маршруту Хабаровск – Калибо (Филиппины), прямое авиасообщение с которым возобновила авиакомпания "ИрАэро". Загрузка первого рейса составила 98%", – говорится в сообщении. Полеты будут выполнять на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров один раз в десять дней на протяжении туристического сезона, отмечается в сообщении. Время в пути составит около девяти часов с технической посадкой в Китае (Хэфэй).

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бизнес, туризм, россия, хабаровск, филиппины, китай, ираэро