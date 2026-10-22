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Проданная на аукционе картина Моне установила ценовой рекорд во Франции - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Проданная на аукционе картина Моне установила ценовой рекорд во Франции
Проданная на аукционе картина Моне установила ценовой рекорд во Франции - 22.10.2026, ПРАЙМ
Проданная на аукционе картина Моне установила ценовой рекорд во Франции
Картина художника-импрессиониста Клода Моне "Ирисы", за которую заплатили 50 миллионов евро, стала самым дорогим произведением искусства в истории торгов во... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T22:33+0300
2026-10-22T22:37+0300
бизнес
франция
париж
sotheby's
schlumberger
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Картина художника-импрессиониста Клода Моне "Ирисы", за которую заплатили 50 миллионов евро, стала самым дорогим произведением искусства в истории торгов во Франции, сообщил аукционный дом Sotheby's. "На аукционе Sotheby's в Париже был установлен новый рекорд… После захватывающей 45-минутной борьбы за лот, этот пейзаж, созданный Моне в Живерни, был продан за 50 миллионов евро", - сообщает Sotheby's в социальной сети Х. Как отмечается, картина Моне стала главным лотом аукциона Le Temps Retrouvé: The Schlumberger Collection ("Обретенное время: коллекция Schlumberger"), включающего 20 шедевров импрессионизма и современного искусства. Парижские торги продолжатся в пятницу сессиями "Сюрреализм и его наследие" и "Модернизм".
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бизнес, франция, париж, sotheby's, schlumberger
Бизнес, ФРАНЦИЯ, Париж, Sotheby's, Schlumberger
22:33 22.10.2026 (обновлено: 22:37 22.10.2026)
 
Проданная на аукционе картина Моне установила ценовой рекорд во Франции

Проданная за 50 миллионов евро картина Моне "Ирисы" установила ценовой рекорд во Франции

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Картина художника-импрессиониста Клода Моне "Ирисы", за которую заплатили 50 миллионов евро, стала самым дорогим произведением искусства в истории торгов во Франции, сообщил аукционный дом Sotheby's.
"На аукционе Sotheby's в Париже был установлен новый рекорд… После захватывающей 45-минутной борьбы за лот, этот пейзаж, созданный Моне в Живерни, был продан за 50 миллионов евро", - сообщает Sotheby's в социальной сети Х.
Как отмечается, картина Моне стала главным лотом аукциона Le Temps Retrouvé: The Schlumberger Collection ("Обретенное время: коллекция Schlumberger"), включающего 20 шедевров импрессионизма и современного искусства.
Парижские торги продолжатся в пятницу сессиями "Сюрреализм и его наследие" и "Модернизм".
 
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