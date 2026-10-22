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Проданная на аукционе картина Моне установила ценовой рекорд во Франции
Проданная на аукционе картина Моне установила ценовой рекорд во Франции - 22.10.2026, ПРАЙМ
Проданная на аукционе картина Моне установила ценовой рекорд во Франции
Картина художника-импрессиониста Клода Моне "Ирисы", за которую заплатили 50 миллионов евро, стала самым дорогим произведением искусства в истории торгов во... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T22:33+0300
2026-10-22T22:33+0300
2026-10-22T22:37+0300
бизнес
франция
париж
sotheby's
schlumberger
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Картина художника-импрессиониста Клода Моне "Ирисы", за которую заплатили 50 миллионов евро, стала самым дорогим произведением искусства в истории торгов во Франции, сообщил аукционный дом Sotheby's. "На аукционе Sotheby's в Париже был установлен новый рекорд… После захватывающей 45-минутной борьбы за лот, этот пейзаж, созданный Моне в Живерни, был продан за 50 миллионов евро", - сообщает Sotheby's в социальной сети Х. Как отмечается, картина Моне стала главным лотом аукциона Le Temps Retrouvé: The Schlumberger Collection ("Обретенное время: коллекция Schlumberger"), включающего 20 шедевров импрессионизма и современного искусства. Парижские торги продолжатся в пятницу сессиями "Сюрреализм и его наследие" и "Модернизм".
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бизнес, франция, париж, sotheby's, schlumberger
Бизнес, ФРАНЦИЯ, Париж, Sotheby's, Schlumberger
Проданная на аукционе картина Моне установила ценовой рекорд во Франции
Проданная за 50 миллионов евро картина Моне "Ирисы" установила ценовой рекорд во Франции
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Картина художника-импрессиониста Клода Моне "Ирисы", за которую заплатили 50 миллионов евро, стала самым дорогим произведением искусства в истории торгов во Франции, сообщил аукционный дом Sotheby's.
"На аукционе Sotheby's в Париже был установлен новый рекорд… После захватывающей 45-минутной борьбы за лот, этот пейзаж, созданный Моне в Живерни, был продан за 50 миллионов евро", - сообщает Sotheby's в социальной сети Х.
Как отмечается, картина Моне стала главным лотом аукциона Le Temps Retrouvé: The Schlumberger Collection ("Обретенное время: коллекция Schlumberger"), включающего 20 шедевров импрессионизма и современного искусства.
Парижские торги продолжатся в пятницу сессиями "Сюрреализм и его наследие" и "Модернизм".