https://1prime.ru/20261022/katar-874533560.html
Катар, Турция, Индонезия и Пакистан договорились сотрудничать в обороне
Катар, Турция, Индонезия и Пакистан договорились сотрудничать в обороне - 22.10.2026, ПРАЙМ
Катар, Турция, Индонезия и Пакистан договорились сотрудничать в обороне
Катар, Турция, Индонезия и Пакистан подписали в среду меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере обороны, передает турецкий гостелеканал... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:53+0300
2026-10-22T19:53+0300
2026-10-22T19:56+0300
катар
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Катар, Турция, Индонезия и Пакистан подписали в среду меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере обороны, передает турецкий гостелеканал TRT Haber."Министры обороны Турции, Индонезии и Пакистана, а также вице-премьер Катара подписали в Дохе соглашение "Бедир", которое будет способствовать сотрудничеству в области военного производства, укреплению военного потенциала четырех стран. Кроме того, оно обеспечит укрепление сотрудничества в области технического военного образования, исследований и разработок", - передает канал.Мекканское соглашение о совместной обороне было подписано 7 августа Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. Согласно документу, вооруженное нападение на любую из стран-участниц рассматривается как нападение на все три.
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катар
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Катар, Турция, Индонезия и Пакистан подписали в среду меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере обороны, передает турецкий гостелеканал TRT Haber.
"Министры обороны Турции, Индонезии и Пакистана, а также вице-премьер Катара подписали в Дохе соглашение "Бедир", которое будет способствовать сотрудничеству в области военного производства, укреплению военного потенциала четырех стран. Кроме того, оно обеспечит укрепление сотрудничества в области технического военного образования, исследований и разработок", - передает канал.
Мекканское соглашение о совместной обороне было подписано 7 августа Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. Согласно документу, вооруженное нападение на любую из стран-участниц рассматривается как нападение на все три.