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Казахстан планирует развивать маршруты с беспилотными грузовиками с Китаем - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Казахстан планирует развивать маршруты с беспилотными грузовиками с Китаем
Казахстан планирует развивать маршруты с беспилотными грузовиками с Китаем - 22.10.2026, ПРАЙМ
Казахстан планирует развивать маршруты с беспилотными грузовиками с Китаем
Казахстан готовит проект развитию маршрутов с беспилотными грузовиками с Китаем по аналогии с уже запущенным в тестовом режиме проектом "Астана - Москва",... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T07:41+0300
2026-10-22T07:41+0300
бизнес
россия
казахстан
китай
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АСТАНА, 22 окт - ПРАЙМ. Казахстан готовит проект развитию маршрутов с беспилотными грузовиками с Китаем по аналогии с уже запущенным в тестовом режиме проектом "Астана - Москва", сообщает в четверг министерство транспорта республики. "В текущем году Казахстан и Россия реализовали пилотный проезд беспилотных грузовых автомобилей по маршруту "Астана – Москва". Следующим шагом может стать запуск аналогичного проекта совместно с Китаем на отдельных участках международных транспортных коридоров", - говорится в сообщении. По данным министерства, есть договоренность с China Transinfo Group о развитии беспилотного транспорта. Сообщается, что минтранс подписал с китайской компанией меморандум, который закладывает основу для долгосрочного сотрудничества в области внедрения беспилотных технологий в транспортной сфере. China TransInfo Group - это ведущая китайская технологическая компания, специализирующаяся на разработке интеллектуальных транспортных систем (ITS), цифровизации дорожной инфраструктуры и внедрении искусственного интеллекта в транспортную отрасль.
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бизнес, россия, казахстан, китай
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ
07:41 22.10.2026
 
Казахстан планирует развивать маршруты с беспилотными грузовиками с Китаем

Казахстан готовит проект развития маршрутов с беспилотными грузовиками с Китаем

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АСТАНА, 22 окт - ПРАЙМ. Казахстан готовит проект развитию маршрутов с беспилотными грузовиками с Китаем по аналогии с уже запущенным в тестовом режиме проектом "Астана - Москва", сообщает в четверг министерство транспорта республики.
"В текущем году Казахстан и Россия реализовали пилотный проезд беспилотных грузовых автомобилей по маршруту "Астана – Москва". Следующим шагом может стать запуск аналогичного проекта совместно с Китаем на отдельных участках международных транспортных коридоров", - говорится в сообщении.
По данным министерства, есть договоренность с China Transinfo Group о развитии беспилотного транспорта. Сообщается, что минтранс подписал с китайской компанией меморандум, который закладывает основу для долгосрочного сотрудничества в области внедрения беспилотных технологий в транспортной сфере.
China TransInfo Group - это ведущая китайская технологическая компания, специализирующаяся на разработке интеллектуальных транспортных систем (ITS), цифровизации дорожной инфраструктуры и внедрении искусственного интеллекта в транспортную отрасль.
 
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