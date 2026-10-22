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Казахстан намерен расширить поставки мяса и зерна в Ливию

Казахстан намерен расширить поставки мяса и зерна в Ливию - 22.10.2026, ПРАЙМ

Казахстан намерен расширить поставки мяса и зерна в Ливию

Казахстан намерен расширить поставки мяса и зерна в Ливию, сообщает министерство сельского хозяйства республики. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:56+0300

2026-10-22T12:56+0300

2026-10-22T12:56+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

казахстан

ливия

северная африка

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АСТАНА, 22 окт - ПРАЙМ. Казахстан намерен расширить поставки мяса и зерна в Ливию, сообщает министерство сельского хозяйства республики. Глава ведомства Айдарбек Сапаров обсудил с министром сельского хозяйства и животноводства Ливии Абдулом Латифом Мохаммедом Аль-Тахер Хосни укрепление торгово-экономических связей и расширение присутствия агропродукции Казахстана на рынках Северной Африки. "Казахстан и Ливия намерены расширять торговлю сельскохозяйственной продукцией, уделив особое внимание поставкам казахстанского зерна и мяса", - говорится в сообщении ведомства. По данным минсельхоза Казахстана, два года подряд урожай зерновых превышает 27 миллионов тонн, производство маслосемян достигло 4,8 миллиона тонн, бобовых культур - более 1 миллиона тонн. Там указали, что за последние 5 лет экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился вдвое и превысил 7 миллиардов долларов. "По итогам прошлого... года экспортировано 15,3 миллиона тонн зерна - на 70% больше, чем за аналогичный предыдущий период", - добавили в министерстве. В аграрном ведомстве Казахстана отметили, что поголовье крупного рогатого скота в стране составляет 9,3 миллиона голов, мелкого рогатого скота - 24,3 миллиона голов.

казахстан

ливия

северная африка

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сельское хозяйство, мировая экономика, казахстан, ливия, северная африка