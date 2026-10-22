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"Газпром" готов возобновить поставки газа в Европу

"Газпром" готов возобновить поставки газа в Европу - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Газпром" готов возобновить поставки газа в Европу

"Газпром" готов возобновить поставки газа в Европу, если от Европы будет такой интерес, сообщил журналистам начальник департамента "Газпрома", генеральный... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:17+0300

2026-10-22T14:17+0300

2026-10-22T14:17+0300

газ

россия

европа

газпром

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. "Газпром" готов возобновить поставки газа в Европу, если от Европы будет такой интерес, сообщил журналистам начальник департамента "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Дмитрий Хандога. "Да, готов, если будет интерес", - ответил он в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума на вопрос о том, готов ли "Газпром" возобновить поставки газа в Европу.

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газ, россия, европа, газпром