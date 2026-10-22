https://1prime.ru/20261022/kiselev-874528713.html
Киселев заявил, что конфликт на Украине близится к завершению
Киселев заявил, что конфликт на Украине близится к завершению - 22.10.2026, ПРАЙМ
Киселев заявил, что конфликт на Украине близится к завершению
Конфликт на Украине близится к завершению, на поле боя произошел коренной перелом, после которого российская сторона займется практической денацификацией, на... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:40+0300
2026-10-22T17:40+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Конфликт на Украине близится к завершению, на поле боя произошел коренной перелом, после которого российская сторона займется практической денацификацией, на которую понадобится время, считает журналист Дмитрий Киселев. "Коренной перелом на поле боя, - он произошел. Вот, например, сегодняшняя новость в том, что украинские вооруженные силы не смогли сбить ни одной российской ракеты, ни одной. Это очень показательный факт. Так что мы с оптимизмом смотрим вперед. И, собственно, конфликт близится к завершению. Я имею в виду активные боевые действия", - сказал Киселев в опубликованном в "Макс" видео. Таким образом он отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, который высказался о скором завершении конфликта, отметив, что "это ощущение правомерно". При этом журналист отметил, что говорить о конкретных сроках пока преждевременно. "В любом случае, близится к завершению пропорционально к тому, что уже было. Понятно, что мы экватор прошли, и перспектива у нас светлая. Потом будем заниматься практической денацификацией, которая тоже займет время, и восстановлением разрушенного", - заключил он.
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общество , украина, сша, дональд трамп
Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп
Киселев заявил, что конфликт на Украине близится к завершению
Киселев: конфликт на Украине близится к завершению, Россия займется денацификацией
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Конфликт на Украине близится к завершению, на поле боя произошел коренной перелом, после которого российская сторона займется практической денацификацией, на которую понадобится время, считает журналист Дмитрий Киселев.
"Коренной перелом на поле боя, - он произошел. Вот, например, сегодняшняя новость в том, что украинские вооруженные силы не смогли сбить ни одной российской ракеты, ни одной. Это очень показательный факт. Так что мы с оптимизмом смотрим вперед. И, собственно, конфликт близится к завершению. Я имею в виду активные боевые действия", - сказал Киселев в опубликованном в "Макс" видео.
Таким образом он отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа
, который высказался о скором завершении конфликта, отметив, что "это ощущение правомерно".
При этом журналист отметил, что говорить о конкретных сроках пока преждевременно.
"В любом случае, близится к завершению пропорционально к тому, что уже было. Понятно, что мы экватор прошли, и перспектива у нас светлая. Потом будем заниматься практической денацификацией, которая тоже займет время, и восстановлением разрушенного", - заключил он.