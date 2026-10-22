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Поставки в Россию китайского винограда в сентябре подскочили в 1,6 раза
Поставки в Россию китайского винограда в сентябре подскочили в 1,6 раза - 22.10.2026, ПРАЙМ
Поставки в Россию китайского винограда в сентябре подскочили в 1,6 раза
Экспорт Китая винограда в Россию в сентябре текущего года увеличился более чем в полтора раза и достиг максимума с декабря прошлого года, подсчитало РИА Новости | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T22:27+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Экспорт Китая винограда в Россию в сентябре текущего года увеличился более чем в полтора раза и достиг максимума с декабря прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Китай в сентябре 2026 года экспортировал в Россию винограда на 8,9 миллиона долларов, что стало максимумом с декабря прошлого года, когда объем поставок достигал 12,5 миллиона долларов. За месяц стоимость поставок увеличилась в 1,6 раза, а за год - на 5%. Своего рекорда поставки китайского винограда в РФ достигли в ноябре 2025 года - 17,5 миллиона долларов. Суммарно за три квартала текущего года китайцы отправили россиянам винограда почти на 48 миллионов долларов, что на 15% больше, чем за три квартала прошлого года. По итогам сентября Россия располагается на восьмом месте по импорту винограда из Поднебесной. В пятерку вошли Вьетнам (30,9 миллиона долларов), Индонезия (25,8 миллиона), Таиланд (19,4 миллиона), Бангладеш (13,9 миллиона) и Индия (12,2 миллиона).
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мировая экономика, россия, китай, вьетнам, индонезия
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, ИНДОНЕЗИЯ
Поставки в Россию китайского винограда в сентябре подскочили в 1,6 раза
Экспорт китайского винограда в Россию в сентябре достиг максимума с декабря прошлого года
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Экспорт Китая винограда в Россию в сентябре текущего года увеличился более чем в полтора раза и достиг максимума с декабря прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Китай в сентябре 2026 года экспортировал в Россию винограда на 8,9 миллиона долларов, что стало максимумом с декабря прошлого года, когда объем поставок достигал 12,5 миллиона долларов. За месяц стоимость поставок увеличилась в 1,6 раза, а за год - на 5%.
Своего рекорда поставки китайского винограда в РФ достигли в ноябре 2025 года - 17,5 миллиона долларов.
Суммарно за три квартала текущего года китайцы отправили россиянам винограда почти на 48 миллионов долларов, что на 15% больше, чем за три квартала прошлого года.
По итогам сентября Россия располагается на восьмом месте по импорту винограда из Поднебесной. В пятерку вошли Вьетнам (30,9 миллиона долларов), Индонезия (25,8 миллиона), Таиланд (19,4 миллиона), Бангладеш (13,9 миллиона) и Индия (12,2 миллиона).