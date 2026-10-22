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Акции Китая вошли в медвежий рынок из-за ИИ, пишет Bloomberg

Акции Китая вошли в медвежий рынок из-за ИИ, пишет Bloomberg - 22.10.2026, ПРАЙМ

Акции Китая вошли в медвежий рынок из-за ИИ, пишет Bloomberg

Уверенность Марка Цукерберга в том, что крупная ставка Meta* на искусственный интеллект принесет результаты, усилила оптимизм в начале четверга, но это длилось... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:42+0300

2026-10-22T13:42+0300

2026-10-22T13:42+0300

мировая экономика

китай

марк цукерберг

meta

tesla

bloomberg

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япония

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Уверенность Марка Цукерберга в том, что крупная ставка Meta* на искусственный интеллект принесет результаты, усилила оптимизм в начале четверга, но это длилось недолго: вера в ИИ ослабла после смешанных реакций на результаты Meta* и Tesla и падения китайских акций, пишет Bloomberg.Китайские индексы вошли в медвежий рынок, потеряв 2,4 триллиона долларов с пика в мае: растущие сомнения в прибыльности компаний, занимающихся ИИ, и затяжной спад потребления сделали их одними из худших в мире. Акции Softbank упали на 6,9%, сократив рыночную стоимость токийской компании вдвое по сравнению с историческим максимумом в июне."Растущие законопроекты об ИИ раздражают руководителей Уолл-стрит", — отмечает агентство, подчеркивая, что сомнения в отдаче от огромных капитальных затрат усиливаются.При этом были и признаки позитива: китайский пионер ИИ DeepSeek привлек около 15 миллиардов долларов в последнем раунде финансирования, что свидетельствует о стремлении стартапа конкурировать с Anthropic и OpenAI. Huawei получила кредит в 2,25 миллиарда долларов от китайских банков на фоне резкого роста расходов на чипы для ИИ-проектов. Отдельно Barclays объявил о сокращении 5 тысяч рабочих мест — около 5% штата — в рамках усилий по снижению затрат при внедрении ИИ по всему банку. Выручка Hermès в Азиатско-Тихоокеанском регионе без Японии в третьем квартале не выросла, тогда как аналитики ожидали роста на 1,55%, — регион обеспечивает около 40% общего дохода группы.* Запрещена в РФ как экстремистская организация

китай

азиатско-тихоокеанский регион

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мировая экономика, китай, марк цукерберг, meta, tesla, bloomberg, азиатско-тихоокеанский регион, япония