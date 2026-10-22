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Эксперт рассказал, как российский бизнес использует ИИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как российский бизнес использует ИИ
Эксперт рассказал, как российский бизнес использует ИИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как российский бизнес использует ИИ
Российский бизнес все активнее использует искусственный интеллект в своей деятельности - каждая десятая крупная компания, например, считает ИИ обязательным... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:41+0300
2026-10-22T15:46+0300
технологии
бизнес
россия
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский бизнес все активнее использует искусственный интеллект в своей деятельности - каждая десятая крупная компания, например, считает ИИ обязательным требованием в управлении продажами, заявил РИА Новости коммерческий директор IT-компании BPMSoft (входит в IT-холдинг Lansoft) Вадим Сорокин. "Искусственный интеллект все сильнее влияет на то, как крупные российские компании управляют продажами и взаимодействуют с клиентами. Согласно только что проведенному исследованию BPMSoft, каждая десятая крупная компания уже считает ИИ обязательным требованием к системе управления продажами", - сказал он. По словам Сорокина, в рамках исследования в третьем квартале 2026 года были опрошены более 50 представителей крупных российских компаний с годовой выручкой свыше 10 миллиардов рублей — из банковского сектора, страхования, телекома, промышленности, фармацевтики, ритейла и других отраслей. При этом он заметил, что "ИИ еще не стал универсальным "must have", но его значимость быстро растет". "Порядка 9% опрошенных считают наличие ИИ-функциональности обязательным требованием, еще 4% — существенным фактором при выборе системы. Но больше половины участников (51%) уверены: главный тренд ближайших лет — переход ИИ из тестовых проектов в повседневную работу", - подчеркнул собеседник агентства. Компании, добавил Сорокин, "уже не готовы воспринимать ИИ как "умную фишку" в интерфейсе". "Им важно понимать, как технология работает с данными, как контролируются ее действия и какой реальный эффект она дает бизнесу", - пояснил он. По его словам, самый востребованный сценарий — быстрая аналитика: отчеты, графики и выводы по запросу прямо в чате. Такой вариант выбрали 40% участников исследования. На втором месте — поиск причин проблем и отклонений в продажах: этот сценарий отметили 36% респондентов. "То есть бизнес хочет использовать ИИ прежде всего как помощника в анализе, а не как полностью самостоятельного исполнителя", - отметил Сорокин.
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технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
15:41 22.10.2026 (обновлено: 15:46 22.10.2026)
 
Эксперт рассказал, как российский бизнес использует ИИ

Сорокин: каждая 10-я крупная фирма считает ИИ обязательным в системе управления продажами

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский бизнес все активнее использует искусственный интеллект в своей деятельности - каждая десятая крупная компания, например, считает ИИ обязательным требованием в управлении продажами, заявил РИА Новости коммерческий директор IT-компании BPMSoft (входит в IT-холдинг Lansoft) Вадим Сорокин.
"Искусственный интеллект все сильнее влияет на то, как крупные российские компании управляют продажами и взаимодействуют с клиентами. Согласно только что проведенному исследованию BPMSoft, каждая десятая крупная компания уже считает ИИ обязательным требованием к системе управления продажами", - сказал он.
По словам Сорокина, в рамках исследования в третьем квартале 2026 года были опрошены более 50 представителей крупных российских компаний с годовой выручкой свыше 10 миллиардов рублей — из банковского сектора, страхования, телекома, промышленности, фармацевтики, ритейла и других отраслей.
При этом он заметил, что "ИИ еще не стал универсальным "must have", но его значимость быстро растет".
"Порядка 9% опрошенных считают наличие ИИ-функциональности обязательным требованием, еще 4% — существенным фактором при выборе системы. Но больше половины участников (51%) уверены: главный тренд ближайших лет — переход ИИ из тестовых проектов в повседневную работу", - подчеркнул собеседник агентства.
Компании, добавил Сорокин, "уже не готовы воспринимать ИИ как "умную фишку" в интерфейсе". "Им важно понимать, как технология работает с данными, как контролируются ее действия и какой реальный эффект она дает бизнесу", - пояснил он.
По его словам, самый востребованный сценарий — быстрая аналитика: отчеты, графики и выводы по запросу прямо в чате. Такой вариант выбрали 40% участников исследования. На втором месте — поиск причин проблем и отклонений в продажах: этот сценарий отметили 36% респондентов.
"То есть бизнес хочет использовать ИИ прежде всего как помощника в анализе, а не как полностью самостоятельного исполнителя", - отметил Сорокин.
 
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