https://1prime.ru/20261022/kompanija-874521861.html

Эксперт рассказал, как российский бизнес использует ИИ

Эксперт рассказал, как российский бизнес использует ИИ - 22.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как российский бизнес использует ИИ

Российский бизнес все активнее использует искусственный интеллект в своей деятельности - каждая десятая крупная компания, например, считает ИИ обязательным... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:41+0300

2026-10-22T15:41+0300

2026-10-22T15:46+0300

технологии

бизнес

россия

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский бизнес все активнее использует искусственный интеллект в своей деятельности - каждая десятая крупная компания, например, считает ИИ обязательным требованием в управлении продажами, заявил РИА Новости коммерческий директор IT-компании BPMSoft (входит в IT-холдинг Lansoft) Вадим Сорокин. "Искусственный интеллект все сильнее влияет на то, как крупные российские компании управляют продажами и взаимодействуют с клиентами. Согласно только что проведенному исследованию BPMSoft, каждая десятая крупная компания уже считает ИИ обязательным требованием к системе управления продажами", - сказал он. По словам Сорокина, в рамках исследования в третьем квартале 2026 года были опрошены более 50 представителей крупных российских компаний с годовой выручкой свыше 10 миллиардов рублей — из банковского сектора, страхования, телекома, промышленности, фармацевтики, ритейла и других отраслей. При этом он заметил, что "ИИ еще не стал универсальным "must have", но его значимость быстро растет". "Порядка 9% опрошенных считают наличие ИИ-функциональности обязательным требованием, еще 4% — существенным фактором при выборе системы. Но больше половины участников (51%) уверены: главный тренд ближайших лет — переход ИИ из тестовых проектов в повседневную работу", - подчеркнул собеседник агентства. Компании, добавил Сорокин, "уже не готовы воспринимать ИИ как "умную фишку" в интерфейсе". "Им важно понимать, как технология работает с данными, как контролируются ее действия и какой реальный эффект она дает бизнесу", - пояснил он. По его словам, самый востребованный сценарий — быстрая аналитика: отчеты, графики и выводы по запросу прямо в чате. Такой вариант выбрали 40% участников исследования. На втором месте — поиск причин проблем и отклонений в продажах: этот сценарий отметили 36% респондентов. "То есть бизнес хочет использовать ИИ прежде всего как помощника в анализе, а не как полностью самостоятельного исполнителя", - отметил Сорокин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия