https://1prime.ru/20261022/likhachev-874511580.html

"Росатом" приступил к реализации своих прав собственника ГК "Дело"

"Росатом" приступил к реализации своих прав собственника ГК "Дело" - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" приступил к реализации своих прав собственника ГК "Дело"

Госкорпорация "Росатом" полностью закончила юридическую процедуру получения 100% пакета акций ГК "Дело" и приступила к реализации своих прав собственника,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:21+0300

2026-10-22T13:21+0300

2026-10-22T13:46+0300

россия

алексей лихачев

сергей шишкарев

росатом

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg

САМАРКАНД, 22 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" полностью закончила юридическую процедуру получения 100% пакета акций ГК "Дело" и приступила к реализации своих прав собственника, сообщил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев."Мы полностью закончили юридическую процедуру передачи нам всех соответствующих пакетов и уже приступили к реализации своих прав собственника", - сказал Лихачев журналистам.По словам Лихачева, начались первые кадровые назначения в "Деле"."Генеральным директором стал Дмитрий Александрович Паньков, проработавший более десяти лет до этого в компании на руководящих должностях. А с 2024 года трудился в компании Fesco и занимался интеграцией новых активов. Его задача сейчас – обеспечить на таком краткосрочном горизонте максимальную интеграцию в структуру "Росатома" всех активов, которые собраны в группе компаний "Дело", - сказал Лихачев."Росатом" проводит оптимизационные процедуры в управленческом звене "Дела", добавил он."В частности, сокращено до трех человек количество членов совета директоров, и председателем этого совета стал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Кирилл Борисович Комаров - человек, который как раз и держит в руках все нити управления нашим логистическим блоком", - отметил Лихачев.В то же время "Росатом" разрабатывает программу финансового оздоровления группы компаний "Дело", подчеркнул Лихачев."Разрабатывается программа финансового оздоровления. Мы стартовали работу по созданию нашей логистической стратегии с учетом всех имеющихся у нас активов", - сказал Лихачев.Седьмого октября "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% в группе компаний "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алексей лихачев, сергей шишкарев, росатом