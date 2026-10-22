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"Росатом" приступил к реализации своих прав собственника ГК "Дело" - 22.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" приступил к реализации своих прав собственника ГК "Дело"
"Росатом" приступил к реализации своих прав собственника ГК "Дело" - 22.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" приступил к реализации своих прав собственника ГК "Дело"
Госкорпорация "Росатом" полностью закончила юридическую процедуру получения 100% пакета акций ГК "Дело" и приступила к реализации своих прав собственника,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:21+0300
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россия
алексей лихачев
сергей шишкарев
росатом
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САМАРКАНД, 22 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" полностью закончила юридическую процедуру получения 100% пакета акций ГК "Дело" и приступила к реализации своих прав собственника, сообщил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев."Мы полностью закончили юридическую процедуру передачи нам всех соответствующих пакетов и уже приступили к реализации своих прав собственника", - сказал Лихачев журналистам.По словам Лихачева, начались первые кадровые назначения в "Деле"."Генеральным директором стал Дмитрий Александрович Паньков, проработавший более десяти лет до этого в компании на руководящих должностях. А с 2024 года трудился в компании Fesco и занимался интеграцией новых активов. Его задача сейчас – обеспечить на таком краткосрочном горизонте максимальную интеграцию в структуру "Росатома" всех активов, которые собраны в группе компаний "Дело", - сказал Лихачев."Росатом" проводит оптимизационные процедуры в управленческом звене "Дела", добавил он."В частности, сокращено до трех человек количество членов совета директоров, и председателем этого совета стал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Кирилл Борисович Комаров - человек, который как раз и держит в руках все нити управления нашим логистическим блоком", - отметил Лихачев.В то же время "Росатом" разрабатывает программу финансового оздоровления группы компаний "Дело", подчеркнул Лихачев."Разрабатывается программа финансового оздоровления. Мы стартовали работу по созданию нашей логистической стратегии с учетом всех имеющихся у нас активов", - сказал Лихачев.Седьмого октября "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% в группе компаний "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле".
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россия, алексей лихачев, сергей шишкарев, росатом
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Сергей Шишкарев, Росатом
13:21 22.10.2026 (обновлено: 13:46 22.10.2026)
 
"Росатом" приступил к реализации своих прав собственника ГК "Дело"

Лихачев: "Росатом" завершил юридическую процедуру получения 100% пакета акций ГК "Дело"

© РИА Новости . Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на IX Международном форуме "Атомэкспо" в Москве
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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САМАРКАНД, 22 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" полностью закончила юридическую процедуру получения 100% пакета акций ГК "Дело" и приступила к реализации своих прав собственника, сообщил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.
"Мы полностью закончили юридическую процедуру передачи нам всех соответствующих пакетов и уже приступили к реализации своих прав собственника", - сказал Лихачев журналистам.
По словам Лихачева, начались первые кадровые назначения в "Деле".
"Генеральным директором стал Дмитрий Александрович Паньков, проработавший более десяти лет до этого в компании на руководящих должностях. А с 2024 года трудился в компании Fesco и занимался интеграцией новых активов. Его задача сейчас – обеспечить на таком краткосрочном горизонте максимальную интеграцию в структуру "Росатома" всех активов, которые собраны в группе компаний "Дело", - сказал Лихачев.
"Росатом" проводит оптимизационные процедуры в управленческом звене "Дела", добавил он.
"В частности, сокращено до трех человек количество членов совета директоров, и председателем этого совета стал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Кирилл Борисович Комаров - человек, который как раз и держит в руках все нити управления нашим логистическим блоком", - отметил Лихачев.
В то же время "Росатом" разрабатывает программу финансового оздоровления группы компаний "Дело", подчеркнул Лихачев.
"Разрабатывается программа финансового оздоровления. Мы стартовали работу по созданию нашей логистической стратегии с учетом всех имеющихся у нас активов", - сказал Лихачев.
Седьмого октября "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% в группе компаний "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле".
 
РОССИЯАлексей ЛихачевСергей ШишкаревРосатом
 
 
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