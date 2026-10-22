https://1prime.ru/20261022/likhachev-874513321.html

Китай наращивает грузоперевозки по Севморпути, заявил Лихачев

Китай наращивает грузоперевозки по Севморпути, заявил Лихачев - 22.10.2026, ПРАЙМ

Китай наращивает грузоперевозки по Севморпути, заявил Лихачев

Китай наращивает свои грузоперевозки по Северному морскому пути, их объем в 20 миллионов тонн может быть достигнут ранее запланированного на 2030 год, заявил... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:51+0300

2026-10-22T13:51+0300

2026-10-22T13:51+0300

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САМАРКАНД, 22 окт - ПРАЙМ. Китай наращивает свои грузоперевозки по Северному морскому пути, их объем в 20 миллионов тонн может быть достигнут ранее запланированного на 2030 год, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Если в прошлом году Китайской Народной Республикой было перевезено где-то около 5,4 миллионов тонн по СМП, то в этом году уже сейчас, на две трети октября, мы имеем около 7 миллионов тонн", - сказал Лихачев журналистам. "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути. "То есть мы ускоренными такими темпами идем к нашей цели - 20 миллионов тонн китайских грузов, и что-то мне подсказывает, что мы достигнем ее раньше 2030 года. Очень важно, что растет и количество рейсов - такой кратный практически рост", - добавил Лихачев.

китай

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бизнес, россия, китай, алексей лихачев, росатом