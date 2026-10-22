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Китай наращивает грузоперевозки по Севморпути, заявил Лихачев - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Китай наращивает грузоперевозки по Севморпути, заявил Лихачев
Китай наращивает грузоперевозки по Севморпути, заявил Лихачев - 22.10.2026, ПРАЙМ
Китай наращивает грузоперевозки по Севморпути, заявил Лихачев
Китай наращивает свои грузоперевозки по Северному морскому пути, их объем в 20 миллионов тонн может быть достигнут ранее запланированного на 2030 год, заявил... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:51+0300
2026-10-22T13:51+0300
бизнес
россия
китай
алексей лихачев
росатом
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САМАРКАНД, 22 окт - ПРАЙМ. Китай наращивает свои грузоперевозки по Северному морскому пути, их объем в 20 миллионов тонн может быть достигнут ранее запланированного на 2030 год, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Если в прошлом году Китайской Народной Республикой было перевезено где-то около 5,4 миллионов тонн по СМП, то в этом году уже сейчас, на две трети октября, мы имеем около 7 миллионов тонн", - сказал Лихачев журналистам. "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути. "То есть мы ускоренными такими темпами идем к нашей цели - 20 миллионов тонн китайских грузов, и что-то мне подсказывает, что мы достигнем ее раньше 2030 года. Очень важно, что растет и количество рейсов - такой кратный практически рост", - добавил Лихачев.
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бизнес, россия, китай, алексей лихачев, росатом
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Лихачев, Росатом
13:51 22.10.2026
 
Китай наращивает грузоперевозки по Севморпути, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: объем грузов по Севморпути может достичь 20 миллионов тонн

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САМАРКАНД, 22 окт - ПРАЙМ. Китай наращивает свои грузоперевозки по Северному морскому пути, их объем в 20 миллионов тонн может быть достигнут ранее запланированного на 2030 год, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Если в прошлом году Китайской Народной Республикой было перевезено где-то около 5,4 миллионов тонн по СМП, то в этом году уже сейчас, на две трети октября, мы имеем около 7 миллионов тонн", - сказал Лихачев журналистам.
"Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути.
"То есть мы ускоренными такими темпами идем к нашей цели - 20 миллионов тонн китайских грузов, и что-то мне подсказывает, что мы достигнем ее раньше 2030 года. Очень важно, что растет и количество рейсов - такой кратный практически рост", - добавил Лихачев.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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