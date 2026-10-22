https://1prime.ru/20261022/likhachev-874513321.html
Китай наращивает грузоперевозки по Севморпути, заявил Лихачев
Китай наращивает грузоперевозки по Севморпути, заявил Лихачев - 22.10.2026, ПРАЙМ
Китай наращивает грузоперевозки по Севморпути, заявил Лихачев
Китай наращивает свои грузоперевозки по Северному морскому пути, их объем в 20 миллионов тонн может быть достигнут ранее запланированного на 2030 год, заявил... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:51+0300
2026-10-22T13:51+0300
2026-10-22T13:51+0300
бизнес
россия
китай
алексей лихачев
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874513321.jpg?1792666265
САМАРКАНД, 22 окт - ПРАЙМ. Китай наращивает свои грузоперевозки по Северному морскому пути, их объем в 20 миллионов тонн может быть достигнут ранее запланированного на 2030 год, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Если в прошлом году Китайской Народной Республикой было перевезено где-то около 5,4 миллионов тонн по СМП, то в этом году уже сейчас, на две трети октября, мы имеем около 7 миллионов тонн", - сказал Лихачев журналистам. "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути. "То есть мы ускоренными такими темпами идем к нашей цели - 20 миллионов тонн китайских грузов, и что-то мне подсказывает, что мы достигнем ее раньше 2030 года. Очень важно, что растет и количество рейсов - такой кратный практически рост", - добавил Лихачев.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, алексей лихачев, росатом
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Лихачев, Росатом
Китай наращивает грузоперевозки по Севморпути, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев: объем грузов по Севморпути может достичь 20 миллионов тонн