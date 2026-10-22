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Росатом": строительство АЭС в Узбекистане начнется в 2027

Росатом": строительство АЭС в Узбекистане начнется в 2027 - 22.10.2026, ПРАЙМ

Росатом": строительство АЭС в Узбекистане начнется в 2027

Полномасштабные работы по строительству с участием России атомных блоков большой мощности развернутся в Узбекистане в 2027 году, заявил генеральный директор... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:53+0300

2026-10-22T13:53+0300

2026-10-22T14:02+0300

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САМАРКАНД, 22 окт - ПРАЙМ. Полномасштабные работы по строительству с участием России атомных блоков большой мощности развернутся в Узбекистане в 2027 году, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Лихачев назвал строительство АЭС в Узбекистане - первым этапом развития огромного объекта, фундаментально важного для энергетики, для экономики Узбекистана, играющего особую роль в российско-узбекских отношениях"Следующий год - это полномасштабный разворот работ и на станции большой мощности", - сказал он.По словам Лихачева, сейчас идет строительство двух малых энергоблоков мощностью по 55 МВт. До конца года "Росатом" рассчитывает завершить бетонирование их фундаментной плиты.На площадке будущей станции уже работают более одной тысячи человек, в ближайшие месяцы их число планируют как минимум удвоить, а на пике строительства в 2030–2031 годах здесь может работать до 13–13,5 тысячи человек, добавил глава "Росатома.Значительную часть общестроительных работ "Росатом" намерен передать узбекским компаниям, отметил Лихачев.По его словам, параллельно уже изготавливается оборудование так называемого длительного цикла, отлита заготовка корпуса реактора весом 105 тонн для малого блока. А к концу 2027 года должен начаться набор будущего эксплуатационного персонала станции.В сентябре 2025 года "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в Джизакской области республики. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство планируется в 2035 году.

узбекистан

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россия, газ, узбекистан, алексей лихачев, росатом