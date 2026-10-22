https://1prime.ru/20261022/manturov-874527450.html
Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к сбоям
Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к сбоям - 22.10.2026, ПРАЙМ
Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к сбоям
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к предупреждению сбоев и быстрому восстановлению сообщения в случае... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:07+0300
2026-10-22T17:07+0300
2026-10-22T17:07+0300
бизнес
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к предупреждению сбоев и быстрому восстановлению сообщения в случае реализации угроз, говорится в сообщении кабмина.
"У нас в целом в сфере транспортной безопасности сформирована достаточно сильная нормативная база. Все ее положения должны исполняться в полном объеме, в противном случае нужно ставить вопрос о персональной ответственности должностных лиц", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
"Кроме того, Денис Мантуров поручил оценить готовность отрасли к предупреждению сбоев и быстрому восстановлению сообщения в случае реализации различных угроз", - сказано в сообщении по итогам очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.
Также Мантуров отметил, что нужно четко распределить обязанности между владельцами объектов, перевозчиками и органами власти, а для региональной и муниципальной инфраструктуры определить потребность в дополнительном оснащении и финансировании.
Вице-премьер РФ Андрей Никитин, который также принял участие в совещании, добавил, что для укрепления безопасности транспортной инфраструктуры проводится непрерывная работа.
"Наша ключевая задача – выстроить надежную превентивную систему защиты отрасли, которая способна эффективно предотвращать угрозы и минимизировать любые риски для экономики", - приводятся в сообщении слова Никитина.
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бизнес, россия, денис мантуров
Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров
Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к сбоям
Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к предупреждению сбоев
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к предупреждению сбоев и быстрому восстановлению сообщения в случае реализации угроз, говорится в сообщении кабмина.
"У нас в целом в сфере транспортной безопасности сформирована достаточно сильная нормативная база. Все ее положения должны исполняться в полном объеме, в противном случае нужно ставить вопрос о персональной ответственности должностных лиц", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
"Кроме того, Денис Мантуров поручил оценить готовность отрасли к предупреждению сбоев и быстрому восстановлению сообщения в случае реализации различных угроз", - сказано в сообщении по итогам очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.
Также Мантуров отметил, что нужно четко распределить обязанности между владельцами объектов, перевозчиками и органами власти, а для региональной и муниципальной инфраструктуры определить потребность в дополнительном оснащении и финансировании.
Вице-премьер РФ Андрей Никитин, который также принял участие в совещании, добавил, что для укрепления безопасности транспортной инфраструктуры проводится непрерывная работа.
"Наша ключевая задача – выстроить надежную превентивную систему защиты отрасли, которая способна эффективно предотвращать угрозы и минимизировать любые риски для экономики", - приводятся в сообщении слова Никитина.