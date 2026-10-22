https://1prime.ru/20261022/manturov-874527450.html

Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к сбоям

Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к сбоям - 22.10.2026, ПРАЙМ

Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к сбоям

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к предупреждению сбоев и быстрому восстановлению сообщения в случае... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:07+0300

2026-10-22T17:07+0300

2026-10-22T17:07+0300

бизнес

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил оценить готовность транспортной отрасли к предупреждению сбоев и быстрому восстановлению сообщения в случае реализации угроз, говорится в сообщении кабмина. "У нас в целом в сфере транспортной безопасности сформирована достаточно сильная нормативная база. Все ее положения должны исполняться в полном объеме, в противном случае нужно ставить вопрос о персональной ответственности должностных лиц", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в пресс-релизе. "Кроме того, Денис Мантуров поручил оценить готовность отрасли к предупреждению сбоев и быстрому восстановлению сообщения в случае реализации различных угроз", - сказано в сообщении по итогам очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Также Мантуров отметил, что нужно четко распределить обязанности между владельцами объектов, перевозчиками и органами власти, а для региональной и муниципальной инфраструктуры определить потребность в дополнительном оснащении и финансировании. Вице-премьер РФ Андрей Никитин, который также принял участие в совещании, добавил, что для укрепления безопасности транспортной инфраструктуры проводится непрерывная работа. "Наша ключевая задача – выстроить надежную превентивную систему защиты отрасли, которая способна эффективно предотвращать угрозы и минимизировать любые риски для экономики", - приводятся в сообщении слова Никитина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, денис мантуров