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Маск инвестировал миллиард долларов в Skydance, пишут СМИ

Маск инвестировал миллиард долларов в Skydance, пишут СМИ - 22.10.2026, ПРАЙМ

Маск инвестировал миллиард долларов в Skydance, пишут СМИ

Американский предприниматель Илон Маск инвестировал около 1 миллиарда долларов в медиахолдинг Skydance, образованный в ходе слияния Paramount Skydance Warner... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:56+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск инвестировал около 1 миллиарда долларов в медиахолдинг Skydance, образованный в ходе слияния Paramount Skydance Warner Bros, сообщило издание Semafor со ссылкой на источники. "Илон Маск инвестировал в Skydance примерно 1 миллиард долларов, обеспечив компании столь необходимую финансовую поддержку в то время, когда она стремится сократить расходы и поддержать цену своих акций", - пишет издание. В сентябре Semafor сообщало о том, что компания рассматривает возможность привлечений инвестиций со стороны предпринимателя. Отмечается, что одновременно с Маском финансирование Skydance предоставили другие инвесторы, в том числе член совета директоров компании Лорен Пауэлл Джобс (Laurene Powell Jobs). В начале октября Paramount Skydance завершила приобретение компании Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов. Образованная после слияния компания получила название Skydance.

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технологии, бизнес, финансы