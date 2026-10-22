https://1prime.ru/20261022/merkel-874533184.html
Меркель удивилась пустым полкам в магазине в Италии
Меркель удивилась пустым полкам в магазине в Италии - 22.10.2026, ПРАЙМ
Меркель удивилась пустым полкам в магазине в Италии
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в отпуск в Кава-де-Тиррени к юго-востоку от итальянского Неаполя в области Кампания и во время визита в местный... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:46+0300
2026-10-22T19:46+0300
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БЕРЛИН, 22 окт - ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в отпуск в Кава-де-Тиррени к юго-востоку от итальянского Неаполя в области Кампания и во время визита в местный супермаркет удивилась тому, что некоторые полки в магазине были пусты, сообщает газета Mattino. Ранее газета Fatto Quotidiano сообщила, что в супермаркетах итальянской области Кампания на фоне протестов автоперевозчиков заканчиваются основные продукты питания, включая макаронные изделия, муку, молоко и сахар. "Особое внимание она (Меркель – ред.) обратила на состояние полок — в частности, в отделе фруктов и овощей, которые оказались частично пустыми", - говорится в материале. Экс-канцлер Германии поинтересовалась у сотрудников о причинах частичного дефицита. Работники супермаркета рассказали Меркель, что нехватка продуктов на полках вызвана забастовкой водителей грузовиков, говорится в сообщении издания. Причина протеста заключается в высокой стоимости топлива. Цены на бензин и дизтопливо в ряде мест в Италии достигла 2,3 евро за литр. Кроме того, в сентябре в Италии резко вырос уровень инфляции с 3,3 до 4,2%. Газета Bild сообщила со ссылкой на данные агентства ANSA, что запасы топлива на острове Искья, любимом острове Меркель, запасы топлива могут закончиться в течение 48-72 часов. Острову грозит изоляция от материка, так как судоходная компания Medmar заявила, что остановит паромное сообщение с Искьей и островом Прочида в случае отсутствия новых поставок топлива. Протесты автоперевозчиков против подорожания топлива сопровождаются блокировками дорог и транспортных развязок на юге Италии, затрудняя доставку товаров и снабжение предприятий. Забастовки привели к перебоям поставок продуктов на рынки и в магазины, а также дефициту авиатоплива в ряде аэропортов региона.
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мировая экономика, италия, германия, ангела меркель
Мировая экономика, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, Ангела Меркель
Меркель удивилась пустым полкам в магазине в Италии
Mattino: Меркель удивилась тому, что полки в супермаркете в Италии оказались пустыми
БЕРЛИН, 22 окт - ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в отпуск в Кава-де-Тиррени к юго-востоку от итальянского Неаполя в области Кампания и во время визита в местный супермаркет удивилась тому, что некоторые полки в магазине были пусты, сообщает газета Mattino.
Ранее газета Fatto Quotidiano сообщила, что в супермаркетах итальянской области Кампания на фоне протестов автоперевозчиков заканчиваются основные продукты питания, включая макаронные изделия, муку, молоко и сахар.
"Особое внимание она (Меркель – ред.) обратила на состояние полок — в частности, в отделе фруктов и овощей, которые оказались частично пустыми", - говорится в материале.
Экс-канцлер Германии поинтересовалась у сотрудников о причинах частичного дефицита. Работники супермаркета рассказали Меркель, что нехватка продуктов на полках вызвана забастовкой водителей грузовиков, говорится в сообщении издания.
Причина протеста заключается в высокой стоимости топлива. Цены на бензин и дизтопливо в ряде мест в Италии достигла 2,3 евро за литр. Кроме того, в сентябре в Италии резко вырос уровень инфляции с 3,3 до 4,2%. Газета Bild сообщила со ссылкой на данные агентства ANSA, что запасы топлива на острове Искья, любимом острове Меркель, запасы топлива могут закончиться в течение 48-72 часов. Острову грозит изоляция от материка, так как судоходная компания Medmar заявила, что остановит паромное сообщение с Искьей и островом Прочида в случае отсутствия новых поставок топлива.
Протесты автоперевозчиков против подорожания топлива сопровождаются блокировками дорог и транспортных развязок на юге Италии, затрудняя доставку товаров и снабжение предприятий. Забастовки привели к перебоям поставок продуктов на рынки и в магазины, а также дефициту авиатоплива в ряде аэропортов региона.