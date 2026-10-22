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Минфин Афганистана намерен создать в стране рынок капитала - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин Афганистана намерен создать в стране рынок капитала
Минфин Афганистана намерен создать в стране рынок капитала - 22.10.2026, ПРАЙМ
Минфин Афганистана намерен создать в стране рынок капитала
Министерство финансов Афганистана намерено создать в стране рынок капитала для привлечения средств в экономику: первое заседание, посвященное этой инициативе,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:55+0300
2026-10-22T14:55+0300
финансы
мировая экономика
афганистан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874517969.jpg?1792670144
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Афганистана намерено создать в стране рынок капитала для привлечения средств в экономику: первое заседание, посвященное этой инициативе, прошло в Кабуле по указанию верховного лидера страны Хайбатуллы Ахундзады, сообщает пресс-служба ведомства. "Министерство финансов провело первое совещание, посвященное созданию рынка капитала в Афганистане. Эта инициатива позволит направить неиспользуемые денежные средства в производственные, промышленные, коммерческие и инфраструктурные проекты, что будет способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест", - говорится в сообщении. По данным минфина, встреча, посвященная этой инициативе, прошла по поручению лидера страны под председательством министра финансов Мохаммада Насира Ахунда. В совещании приняли участие глава минпромторга Нуруддин Азизи, глава Центрального банка Афганистана (Da Afghanistan Bank) Нур Ахмад Ага, представитель офиса заместителя премьер-министра по экономическим вопросам и другие чиновники. Министр финансов отметил, что в настоящее время предпринимаются усилия по объединению государственных ресурсов с финансовыми средствами населения с целью превращения "простаивающего" капитала в активные и эффективные инвестиции. В ходе совещания генеральный директор афганского казначейства Насратулла Махмуд представил подробный доклад о создании рынка капитала и его роли в стимулировании национальной экономики. Участники совещания поддержали инициативу профильных ведомств и выразили уверенность в успешности ее реализации. В минфине подчеркнули, что формирование рынка капитала поможет привлечь свободные средства в ключевые секторы экономики, что станет драйвером экономического роста, обеспечит занятость населения и будет способствовать достижению экономической самодостаточности Афганистана.
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финансы, мировая экономика, афганистан
Финансы, Мировая экономика, АФГАНИСТАН
14:55 22.10.2026
 
Минфин Афганистана намерен создать в стране рынок капитала

Минфин Афганистана намерен создать рынок капитала для привлечения средств в экономику

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Афганистана намерено создать в стране рынок капитала для привлечения средств в экономику: первое заседание, посвященное этой инициативе, прошло в Кабуле по указанию верховного лидера страны Хайбатуллы Ахундзады, сообщает пресс-служба ведомства.
"Министерство финансов провело первое совещание, посвященное созданию рынка капитала в Афганистане. Эта инициатива позволит направить неиспользуемые денежные средства в производственные, промышленные, коммерческие и инфраструктурные проекты, что будет способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
По данным минфина, встреча, посвященная этой инициативе, прошла по поручению лидера страны под председательством министра финансов Мохаммада Насира Ахунда. В совещании приняли участие глава минпромторга Нуруддин Азизи, глава Центрального банка Афганистана (Da Afghanistan Bank) Нур Ахмад Ага, представитель офиса заместителя премьер-министра по экономическим вопросам и другие чиновники.
Министр финансов отметил, что в настоящее время предпринимаются усилия по объединению государственных ресурсов с финансовыми средствами населения с целью превращения "простаивающего" капитала в активные и эффективные инвестиции.
В ходе совещания генеральный директор афганского казначейства Насратулла Махмуд представил подробный доклад о создании рынка капитала и его роли в стимулировании национальной экономики.
Участники совещания поддержали инициативу профильных ведомств и выразили уверенность в успешности ее реализации.
В минфине подчеркнули, что формирование рынка капитала поможет привлечь свободные средства в ключевые секторы экономики, что станет драйвером экономического роста, обеспечит занятость населения и будет способствовать достижению экономической самодостаточности Афганистана.
 
ФинансыМировая экономикаАФГАНИСТАН
 
 
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