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Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для российских производителей

Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для российских производителей - 22.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для российских производителей

Минпромторг России предложил отсрочить уплату утильсбора за четвертый квартал 2026 года и первый-третий кварталы 2027 года на декабрь 2027 года для... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:34+0300

2026-10-22T17:34+0300

2026-10-22T17:34+0300

бизнес

россия

минпромторг

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил отсрочить уплату утильсбора за четвертый квартал 2026 года и первый-третий кварталы 2027 года на декабрь 2027 года для отечественных производителей автомобилей, прицепов и самоходной техники, сообщило ведомство. Соответствующий проект постановления министерства размещен на федеральном портале официального публикования проектов нормативных актов. "Минпромторгом России подготовлен проект постановления, который предполагает отсрочку оплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники, прицепов, специализированной и сельскохозяйственной самоходной техники", - говорится в сообщении. "Предлагается перенести сроки оплаты за четвертый квартал 2026 года и за первый-третий кварталы 2027 года на декабрь 2027 года", - отмечают в министерстве. В ведомстве напоминают, что этот механизм позволяет обеспечивать устойчивую финансовую деятельность предприятий в условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели. "Такая мера традиционно позволяет предприятиям высвобождать оборотные средства для реализации инвестпрограмм, закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы. Это необходимо для стабильной работы конвейеров и ритмичных поставок техники потребителям", - добавили в Минпромторге.

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бизнес, россия, минпромторг