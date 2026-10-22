https://1prime.ru/20261022/minpromtorg--874530176.html
Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для такси
Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для такси - 22.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для такси
Список локализованных автомобилей для работы в такси пополнят модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг России. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:10+0300
2026-10-22T18:10+0300
2026-10-22T18:10+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Список локализованных автомобилей для работы в такси пополнят модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг России. "Перечень автомобилей отечественного производства, соответствующих утвержденным параметрам закона о локализации такси, расширен за счет автомобилей Haval H3 и Haval Dargo", - говорится в сообщении. Производство данных моделей по полному циклу налажено в Тульской области. В ведомстве пояснили, что соответствующее распоряжение правительства РФ подписано и размещено на официальном портале правовой информации, а сам актуализированный с учетом новых моделей перечень будет опубликован на официальном сайте Минпромторга. "Напомним, что перечень подразумевает возможность регулярной актуализации по мере выхода на рынок новых локализованных моделей, соответствующих критериям закона", - добавили в министерстве. После обновления данный перечень будет состоять из 38 моделей авто брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", UMO, "Атом", Jetour и Jeland. Всего критериев включения моделей в список три и они выглядят следующим образом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.
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бизнес, россия, тульская область, минпромторг, haval, lada, lada niva legend
Бизнес, РОССИЯ, Тульская область, Минпромторг, Haval, Lada, Lada Niva Legend
Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для такси
Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для работы в такси
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Список локализованных автомобилей для работы в такси пополнят модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг России.
"Перечень автомобилей отечественного производства, соответствующих утвержденным параметрам закона о локализации такси, расширен за счет автомобилей Haval H3 и Haval Dargo", - говорится в сообщении.
Производство данных моделей по полному циклу налажено в Тульской области
.
В ведомстве пояснили, что соответствующее распоряжение правительства РФ подписано и размещено на официальном портале правовой информации, а сам актуализированный с учетом новых моделей перечень будет опубликован на официальном сайте Минпромторга
.
"Напомним, что перечень подразумевает возможность регулярной актуализации по мере выхода на рынок новых локализованных моделей, соответствующих критериям закона", - добавили в министерстве.
После обновления данный перечень будет состоять из 38 моделей авто брендов Haval
, Tenet, Omoda, Lada
, Sollers
, Evolute
, Voyah, "Москвич", UMO, "Атом", Jetour и Jeland.
Всего критериев включения моделей в список три и они выглядят следующим образом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.