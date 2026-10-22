Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для такси - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/minpromtorg--874530176.html
Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для такси
Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для такси - 22.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для такси
Список локализованных автомобилей для работы в такси пополнят модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг России. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:10+0300
2026-10-22T18:10+0300
бизнес
россия
тульская область
минпромторг
haval
lada
lada niva legend
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874530176.jpg?1792681849
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Список локализованных автомобилей для работы в такси пополнят модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг России. "Перечень автомобилей отечественного производства, соответствующих утвержденным параметрам закона о локализации такси, расширен за счет автомобилей Haval H3 и Haval Dargo", - говорится в сообщении. Производство данных моделей по полному циклу налажено в Тульской области. В ведомстве пояснили, что соответствующее распоряжение правительства РФ подписано и размещено на официальном портале правовой информации, а сам актуализированный с учетом новых моделей перечень будет опубликован на официальном сайте Минпромторга. "Напомним, что перечень подразумевает возможность регулярной актуализации по мере выхода на рынок новых локализованных моделей, соответствующих критериям закона", - добавили в министерстве. После обновления данный перечень будет состоять из 38 моделей авто брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", UMO, "Атом", Jetour и Jeland. Всего критериев включения моделей в список три и они выглядят следующим образом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.
тульская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, тульская область, минпромторг, haval, lada, lada niva legend
Бизнес, РОССИЯ, Тульская область, Минпромторг, Haval, Lada, Lada Niva Legend
18:10 22.10.2026
 
Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для такси

Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для работы в такси

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Список локализованных автомобилей для работы в такси пополнят модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг России.
"Перечень автомобилей отечественного производства, соответствующих утвержденным параметрам закона о локализации такси, расширен за счет автомобилей Haval H3 и Haval Dargo", - говорится в сообщении.
Производство данных моделей по полному циклу налажено в Тульской области.
В ведомстве пояснили, что соответствующее распоряжение правительства РФ подписано и размещено на официальном портале правовой информации, а сам актуализированный с учетом новых моделей перечень будет опубликован на официальном сайте Минпромторга.
"Напомним, что перечень подразумевает возможность регулярной актуализации по мере выхода на рынок новых локализованных моделей, соответствующих критериям закона", - добавили в министерстве.
После обновления данный перечень будет состоять из 38 моделей авто брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", UMO, "Атом", Jetour и Jeland.
Всего критериев включения моделей в список три и они выглядят следующим образом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.
 
БизнесРОССИЯТульская областьМинпромторгHavalLadaLada Niva Legend
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала