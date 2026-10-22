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Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для такси

Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для такси - 22.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей для такси

Список локализованных автомобилей для работы в такси пополнят модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг России. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T18:10+0300

2026-10-22T18:10+0300

2026-10-22T18:10+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Список локализованных автомобилей для работы в такси пополнят модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг России. "Перечень автомобилей отечественного производства, соответствующих утвержденным параметрам закона о локализации такси, расширен за счет автомобилей Haval H3 и Haval Dargo", - говорится в сообщении. Производство данных моделей по полному циклу налажено в Тульской области. В ведомстве пояснили, что соответствующее распоряжение правительства РФ подписано и размещено на официальном портале правовой информации, а сам актуализированный с учетом новых моделей перечень будет опубликован на официальном сайте Минпромторга. "Напомним, что перечень подразумевает возможность регулярной актуализации по мере выхода на рынок новых локализованных моделей, соответствующих критериям закона", - добавили в министерстве. После обновления данный перечень будет состоять из 38 моделей авто брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", UMO, "Атом", Jetour и Jeland. Всего критериев включения моделей в список три и они выглядят следующим образом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.

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