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Минпромторг не исключает пересмотра прогноза по производству автомобилей
Минпромторг не исключает пересмотра прогноза по производству автомобилей - 22.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг не исключает пересмотра прогноза по производству автомобилей
Минпромторг России не исключает, что ему вместе с отраслью придется пересмотреть прогноз по производству автомобилей в стране на 2027 год, сообщил замглавы... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:51+0300
2026-10-22T13:51+0300
2026-10-22T13:51+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России не исключает, что ему вместе с отраслью придется пересмотреть прогноз по производству автомобилей в стране на 2027 год, сообщил замглавы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Дмитрий Клементьев.
"Те планы, которые на 2027 год по рынку производства мы закладывали, стратегии, которые согласованы сейчас с автопроизводителями тоже в короткие сроки, нам тогда придется сейчас как-то пересматривать, если все цифры, которые сейчас обсуждаются, будут утверждены корректно", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы. Согласно пояснительной записке к проекту, финансирование программы льготного автокредитования на 2027 год составит 7 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 17 миллиардов. Еще 3,696 миллиарда направят для поддержки производителей газомоторной техники.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в среду сообщал, что ведомство во втором чтении проекта бюджета на 2027-2029 годы предложит варианты увеличения финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга.
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бизнес, промышленность, антон алиханов, минпромторг, совет федерации, госдума
Бизнес, Промышленность, Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации, Госдума
Минпромторг не исключает пересмотра прогноза по производству автомобилей
Минпромторг не исключает пересмотра прогноза по производству автомобилей на 2027 год
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России не исключает, что ему вместе с отраслью придется пересмотреть прогноз по производству автомобилей в стране на 2027 год, сообщил замглавы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Дмитрий Клементьев.
"Те планы, которые на 2027 год по рынку производства мы закладывали, стратегии, которые согласованы сейчас с автопроизводителями тоже в короткие сроки, нам тогда придется сейчас как-то пересматривать, если все цифры, которые сейчас обсуждаются, будут утверждены корректно", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы. Согласно пояснительной записке к проекту, финансирование программы льготного автокредитования на 2027 год составит 7 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 17 миллиардов. Еще 3,696 миллиарда направят для поддержки производителей газомоторной техники.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в среду сообщал, что ведомство во втором чтении проекта бюджета на 2027-2029 годы предложит варианты увеличения финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга.