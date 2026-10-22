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Минпромторг не исключает пересмотра прогноза по производству автомобилей - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг не исключает пересмотра прогноза по производству автомобилей
Минпромторг не исключает пересмотра прогноза по производству автомобилей - 22.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг не исключает пересмотра прогноза по производству автомобилей
Минпромторг России не исключает, что ему вместе с отраслью придется пересмотреть прогноз по производству автомобилей в стране на 2027 год, сообщил замглавы... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:51+0300
2026-10-22T13:51+0300
бизнес
промышленность
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
госдума
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России не исключает, что ему вместе с отраслью придется пересмотреть прогноз по производству автомобилей в стране на 2027 год, сообщил замглавы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Дмитрий Клементьев. "Те планы, которые на 2027 год по рынку производства мы закладывали, стратегии, которые согласованы сейчас с автопроизводителями тоже в короткие сроки, нам тогда придется сейчас как-то пересматривать, если все цифры, которые сейчас обсуждаются, будут утверждены корректно", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы. Согласно пояснительной записке к проекту, финансирование программы льготного автокредитования на 2027 год составит 7 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 17 миллиардов. Еще 3,696 миллиарда направят для поддержки производителей газомоторной техники. Глава Минпромторга Антон Алиханов в среду сообщал, что ведомство во втором чтении проекта бюджета на 2027-2029 годы предложит варианты увеличения финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга.
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бизнес, промышленность, антон алиханов, минпромторг, совет федерации, госдума
Бизнес, Промышленность, Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации, Госдума
13:51 22.10.2026
 
Минпромторг не исключает пересмотра прогноза по производству автомобилей

Минпромторг не исключает пересмотра прогноза по производству автомобилей на 2027 год

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России не исключает, что ему вместе с отраслью придется пересмотреть прогноз по производству автомобилей в стране на 2027 год, сообщил замглавы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Дмитрий Клементьев.
"Те планы, которые на 2027 год по рынку производства мы закладывали, стратегии, которые согласованы сейчас с автопроизводителями тоже в короткие сроки, нам тогда придется сейчас как-то пересматривать, если все цифры, которые сейчас обсуждаются, будут утверждены корректно", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы. Согласно пояснительной записке к проекту, финансирование программы льготного автокредитования на 2027 год составит 7 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 17 миллиардов. Еще 3,696 миллиарда направят для поддержки производителей газомоторной техники.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в среду сообщал, что ведомство во втором чтении проекта бюджета на 2027-2029 годы предложит варианты увеличения финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга.
 
БизнесПромышленностьАнтон АлихановМинпромторгСовет ФедерацииГосдума
 
 
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