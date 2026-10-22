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Минпромторг спрогнозировал объем утильсбора на иномарки в 2026 году - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг спрогнозировал объем утильсбора на иномарки в 2026 году
Минпромторг спрогнозировал объем утильсбора на иномарки в 2026 году - 22.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг спрогнозировал объем утильсбора на иномарки в 2026 году
Минпромторг России рассчитывает, что объем поступлений утилизационного сбора на иномарки по итогам 2026 года составит 315 миллиардов рублей, сообщил... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:56+0300
2026-10-22T16:04+0300
бизнес
технологии
минпромторг
совет федерации
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России рассчитывает, что объем поступлений утилизационного сбора на иномарки по итогам 2026 года составит 315 миллиардов рублей, сообщил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Дмитрий Клементьев. В четверг в Совете Федерации прошло совещание по реализации текущих программ поддержки спроса в автопроме. "У нас сейчас собрано нарастающим уровнем 257 миллиардов импортного утиля... Прогноз на 2026 год у нас 315 миллиардов. И в целом с учетом оставшегося времени его пока еще, возможно, реалистично выполнить", - сказал Клементьев. При этом по оценке, которая приводится правительством в проекте бюджета РФ на ближайшую трехлетку, в текущем году общие поступления утильсбора составят 1,476 триллиона рублей: 547,18 миллиарда рублей от импортных и 929,24 миллиарда рублей от отечественных транспортных средств. Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям утильсбор впоследствии компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
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бизнес, технологии, минпромторг, совет федерации
Бизнес, Технологии, Минпромторг, Совет Федерации
15:56 22.10.2026 (обновлено: 16:04 22.10.2026)
 
Минпромторг спрогнозировал объем утильсбора на иномарки в 2026 году

Минпромторг ждет, что объем утильсбора на иномарки в 2026 году составит 315 млрд рублей

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России рассчитывает, что объем поступлений утилизационного сбора на иномарки по итогам 2026 года составит 315 миллиардов рублей, сообщил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Дмитрий Клементьев.
В четверг в Совете Федерации прошло совещание по реализации текущих программ поддержки спроса в автопроме.
"У нас сейчас собрано нарастающим уровнем 257 миллиардов импортного утиля... Прогноз на 2026 год у нас 315 миллиардов. И в целом с учетом оставшегося времени его пока еще, возможно, реалистично выполнить", - сказал Клементьев.
При этом по оценке, которая приводится правительством в проекте бюджета РФ на ближайшую трехлетку, в текущем году общие поступления утильсбора составят 1,476 триллиона рублей: 547,18 миллиарда рублей от импортных и 929,24 миллиарда рублей от отечественных транспортных средств.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы.
Отечественным производителям утильсбор впоследствии компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
 
БизнесТехнологииМинпромторгСовет Федерации
 
 
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