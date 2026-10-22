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Минсельхоз рассчитывает довести долю российского вина на рынке до 80% - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Минсельхоз рассчитывает довести долю российского вина на рынке до 80%
Минсельхоз рассчитывает довести долю российского вина на рынке до 80% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз рассчитывает довести долю российского вина на рынке до 80%
Минсельхоз рассчитывает довести долю российского вина на отечественном рынке до 80% в ближайшие 7-10 лет, следует из презентации главы ведомства Оксаны Лут,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:29+0300
2026-10-22T15:29+0300
бизнес
россия
геленджик
оксана лут
минсельхоз
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ГЕЛЕНДЖИК, 22 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз рассчитывает довести долю российского вина на отечественном рынке до 80% в ближайшие 7-10 лет, следует из презентации главы ведомства Оксаны Лут, которую она представила на пятом Российском винодельческом форуме. В презентации уточняется, что на сегодняшний день 6 из 10 бутылок вина на российском рынке - отечественного производства, цель - достичь показателя 8 из 10. "Мы себе ставим сроки в 7-10 лет, но нам кажется, что к середине 30-х годов, в принципе, с этой задачей мы все дружно должны справиться", - добавила министр. По словам Лут, для достижения этой цели производство вина в России должно прирасти на 13-17 миллионов декалитров, а урожай винограда - на 200-250 тысяч тонн. Кроме того, площадь виноградников необходимо увеличить на 20-25 тысяч гектаров к 116 тысячам, которые будут к концу 2026 года. Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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бизнес, россия, геленджик, оксана лут, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, Оксана Лут, Минсельхоз
15:29 22.10.2026
 
Минсельхоз рассчитывает довести долю российского вина на рынке до 80%

Лут: доля российского вина на отечественном рынке должна вырасти до 80% за 7-10 лет

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ГЕЛЕНДЖИК, 22 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз рассчитывает довести долю российского вина на отечественном рынке до 80% в ближайшие 7-10 лет, следует из презентации главы ведомства Оксаны Лут, которую она представила на пятом Российском винодельческом форуме.
В презентации уточняется, что на сегодняшний день 6 из 10 бутылок вина на российском рынке - отечественного производства, цель - достичь показателя 8 из 10.
"Мы себе ставим сроки в 7-10 лет, но нам кажется, что к середине 30-х годов, в принципе, с этой задачей мы все дружно должны справиться", - добавила министр.
По словам Лут, для достижения этой цели производство вина в России должно прирасти на 13-17 миллионов декалитров, а урожай винограда - на 200-250 тысяч тонн. Кроме того, площадь виноградников необходимо увеличить на 20-25 тысяч гектаров к 116 тысячам, которые будут к концу 2026 года.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
БизнесРОССИЯГеленджикОксана ЛутМинсельхоз
 
 
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