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Минтранс рассказал о финансировании транспортной отрасли в 2027-2029 годах

Минтранс рассказал о финансировании транспортной отрасли в 2027-2029 годах - 22.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс рассказал о финансировании транспортной отрасли в 2027-2029 годах

Проект бюджета на 2027-2029 годы предусматривает, в том числе, 4,3 триллиона рублей на дорожное хозяйство, 551 миллиард рублей – на железнодорожный комплекс,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:43+0300

2026-10-22T17:43+0300

2026-10-22T17:43+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета на 2027-2029 годы предусматривает, в том числе, 4,3 триллиона рублей на дорожное хозяйство, 551 миллиард рублей – на железнодорожный комплекс, 298 миллиардов рублей - на авиационную деятельность, 178 миллиардов рублей - на работу морского и внутреннего водного транспорта, сообщил Минтранс России. Обсуждение ключевых направлений и объемов финансирования госпрограммы "Развитие транспортной системы" на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, подготовленных к первому чтению законопроекта о бюджете, состоялось на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Новый министр транспорта Дмитрий Ядров, назначенный на этот пост в четверг, накануне, выступая в Госдуме, сообщал, что общий объем финансирования на три года по отраслевой госпрограмме предлагается в объеме 5,6 триллиона рублей. "На авиационную деятельность планируется направить 298 миллиардов рублей, из которых 86 миллиардов рублей составят субсидии на авиаперевозки. Это позволит ежегодно перевозить по сниженной стоимости 4,4 миллиона человек. Константин Пашков (первый замминистра транспорта - ред.) напомнил, что сегодня в опорную сеть входят 226 гражданских аэродромов", - говорится в сообщении Минтранса. Отмечается, что в текущей трехлетке в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" предлагается финансировать строительство и реконструкцию 53 аэродромов. Вне рамок нацпроекта за счет субсидий субъектам и концессионных соглашений продолжится капитальный ремонт объектов. "На обеспечение деятельности железнодорожного комплекса проектом бюджета предлагается предусмотреть 551 миллиард рублей. Основным направлением расходования станет субсидирование перевозок. Планируется перевезти 210 миллионов человек по льготным тарифам", - пишет Минтранс. Средства также пойдут на поддержку пригородных перевозчиков и обеспечение текущей деятельности ФГУП "Железные дороги Новороссии" и ФГУП "Крымские железные дороги". "На работу морского и внутреннего водного транспорта проектом бюджета предлагаем направить 178 миллиардов рублей, что позволит субсидировать морские перевозки в Крым, Калининград, Абхазию, эксплуатацию внутренних водных путей и развитие инфраструктуры. В опорную сеть страны на сегодняшний день включены 156 морских и речных портов и 741 судоходное гидротехническое сооружение. Работы запланированы на 16 ключевых объектах", - говорится в сообщении. Развитие и содержание пунктов пропуска через госграницу в проекте бюджета предполагает средства в размере 157 миллиардов рублей. Всего на границе функционирует 313 погранпереходов. Из них на 15 объектах планируется провести строительство и реконструкцию, а на 214 пунктах пройдут работы некапитального характера. "На развитие городского пассажирского транспорта планируется направить 65 миллиардов рублей. В программах государственной поддержки по обновлению подвижного состава и инфраструктуры планируют принять участие 48 регионов. Дополнительно задействованы механизмы льготного лизинга через ГТЛК и льготного кредитования через ВЭБ.РФ, отборы по которым проводятся ежегодно", - перечисляет министерство. Самой капиталоемкой отраслью остается дорожное хозяйство, отмечает Минтранс. "Расходы Федерального дорожного фонда в части госпрограммы запланированы в объеме 4 триллионов 257 миллиардов рублей на трехлетний период. На сегодняшний день в опорную сеть страны входит 140 тысяч километров автомобильных дорог. В рамках бюджета на 2027–2029 годы планируется построить и реконструировать 1 312 километров трасс, а также провести работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию еще 61 тысячи километров дорог. Параллельно продолжится приведение в нормативное состояние региональных сетей", - сообщает министерство.

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бизнес, россия, крым, калининград, абхазия, госдума, вэб