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Минтранс упорядочит правила идентификации гражданских судов - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Минтранс упорядочит правила идентификации гражданских судов
Минтранс упорядочит правила идентификации гражданских судов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс упорядочит правила идентификации гражданских судов
Минтранс России разработал новый порядок идентификации гражданских судов для повышения безопасности мореплавания и достоверности государственного учета флота,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:53+0300
2026-10-22T19:55+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минтранс России разработал новый порядок идентификации гражданских судов для повышения безопасности мореплавания и достоверности государственного учета флота, сообщается на сайте министерства. "Унификация правил идентификации судов – важный шаг в повышении безопасности мореплавания и достоверности государственного учета флота. Проект нового порядка, разработанный в соответствии с изменениями в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, позволит повысить достоверность сведений о судах, вносимых в соответствующие реестры", - говорится в сообщении. Новый порядок предполагает проверку фактических характеристик судна перед его первоначальной государственной регистрацией, чтобы выявлять расхождения с данными, указанными в документах. Так, для проведения проверки собственник или фрахтователь должен обратиться в Российский морской регистр судоходства или Российское классификационное общество. В заявлении необходимо указать основные сведения о судне, включая год и место постройки, назначение, район плавания и технические характеристики. Затем специалисты осмотрят судно и сравнят его фактические параметры с заявленными. По итогам проверки выдадут заключение о соответствии или несоответствии судна установленным признакам, указав обнаруженные расхождения. В Минтрансе рассчитывают, что единые правила сделают проверки более последовательными и помогут повысить точность сведений в государственных реестрах судов.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
19:53 22.10.2026 (обновлено: 19:55 22.10.2026)
 
Минтранс упорядочит правила идентификации гражданских судов

Минтранс разработал новый порядок идентификации гражданских судов

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минтранс России разработал новый порядок идентификации гражданских судов для повышения безопасности мореплавания и достоверности государственного учета флота, сообщается на сайте министерства.
"Унификация правил идентификации судов – важный шаг в повышении безопасности мореплавания и достоверности государственного учета флота. Проект нового порядка, разработанный в соответствии с изменениями в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, позволит повысить достоверность сведений о судах, вносимых в соответствующие реестры", - говорится в сообщении.
Новый порядок предполагает проверку фактических характеристик судна перед его первоначальной государственной регистрацией, чтобы выявлять расхождения с данными, указанными в документах.
Так, для проведения проверки собственник или фрахтователь должен обратиться в Российский морской регистр судоходства или Российское классификационное общество. В заявлении необходимо указать основные сведения о судне, включая год и место постройки, назначение, район плавания и технические характеристики.
Затем специалисты осмотрят судно и сравнят его фактические параметры с заявленными. По итогам проверки выдадут заключение о соответствии или несоответствии судна установленным признакам, указав обнаруженные расхождения.
В Минтрансе рассчитывают, что единые правила сделают проверки более последовательными и помогут повысить точность сведений в государственных реестрах судов.
 
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