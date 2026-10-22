https://1prime.ru/20261022/mintrans-874533475.html

Минтранс упорядочит правила идентификации гражданских судов

Минтранс упорядочит правила идентификации гражданских судов - 22.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс упорядочит правила идентификации гражданских судов

Минтранс России разработал новый порядок идентификации гражданских судов для повышения безопасности мореплавания и достоверности государственного учета флота,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:53+0300

2026-10-22T19:53+0300

2026-10-22T19:55+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минтранс России разработал новый порядок идентификации гражданских судов для повышения безопасности мореплавания и достоверности государственного учета флота, сообщается на сайте министерства. "Унификация правил идентификации судов – важный шаг в повышении безопасности мореплавания и достоверности государственного учета флота. Проект нового порядка, разработанный в соответствии с изменениями в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, позволит повысить достоверность сведений о судах, вносимых в соответствующие реестры", - говорится в сообщении. Новый порядок предполагает проверку фактических характеристик судна перед его первоначальной государственной регистрацией, чтобы выявлять расхождения с данными, указанными в документах. Так, для проведения проверки собственник или фрахтователь должен обратиться в Российский морской регистр судоходства или Российское классификационное общество. В заявлении необходимо указать основные сведения о судне, включая год и место постройки, назначение, район плавания и технические характеристики. Затем специалисты осмотрят судно и сравнят его фактические параметры с заявленными. По итогам проверки выдадут заключение о соответствии или несоответствии судна установленным признакам, указав обнаруженные расхождения. В Минтрансе рассчитывают, что единые правила сделают проверки более последовательными и помогут повысить точность сведений в государственных реестрах судов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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