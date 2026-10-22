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Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание
Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание - 22.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание
Глава правительства России Михаил Мишустин впервые собрал обновленный кабинет министров на заседание, передает корреспондент РИА Новости. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:51+0300
2026-10-22T15:51+0300
олег кожемяко
антон силуанов
росавиация
минфин
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874522750.jpg?1792673464
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин впервые собрал обновленный кабинет министров на заседание, передает корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее в четверг утвердил назначение четырех новых вице-премьеров и министра транспорта. Вице-премьером - руководителем аппарата правительства назначена Ирина Окладникова, которая ранее была первым заместителем министра финансов. Вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе стал экс-губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Андрей Никитин, ранее возглавлявший министерство транспорта, назначен вице-премьером, а руководителем Минтранса стал экс-глава Росавиации Дмитрий Ядров. Кроме того, в правительстве появилась новая должность: вице-премьер - министр финансов. На этот пост назначен действующий глава Минфина Антон Силуанов. Первое заседание российского кабмина в обновленном составе прошло в четверг в Доме правительства. На нем присутствовали все пятеро членов кабмина, получившие новые назначения.
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40
олег кожемяко, антон силуанов, росавиация, минфин, михаил мишустин
Олег Кожемяко, Антон Силуанов, Росавиация, Минфин, Михаил Мишустин
15:51 22.10.2026
 
Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание

Премьер Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин впервые собрал обновленный кабинет министров на заседание, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг утвердил назначение четырех новых вице-премьеров и министра транспорта.
Вице-премьером - руководителем аппарата правительства назначена Ирина Окладникова, которая ранее была первым заместителем министра финансов. Вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе стал экс-губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Андрей Никитин, ранее возглавлявший министерство транспорта, назначен вице-премьером, а руководителем Минтранса стал экс-глава Росавиации Дмитрий Ядров. Кроме того, в правительстве появилась новая должность: вице-премьер - министр финансов. На этот пост назначен действующий глава Минфина Антон Силуанов.
Первое заседание российского кабмина в обновленном составе прошло в четверг в Доме правительства. На нем присутствовали все пятеро членов кабмина, получившие новые назначения.
 
Олег КожемякоАнтон СилуановРосавиацияМинфинМихаил Мишустин
 
 
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