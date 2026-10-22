https://1prime.ru/20261022/mishustin-874522750.html

Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание

Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание - 22.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание

Глава правительства России Михаил Мишустин впервые собрал обновленный кабинет министров на заседание, передает корреспондент РИА Новости. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:51+0300

2026-10-22T15:51+0300

2026-10-22T15:51+0300

олег кожемяко

антон силуанов

росавиация

минфин

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин впервые собрал обновленный кабинет министров на заседание, передает корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее в четверг утвердил назначение четырех новых вице-премьеров и министра транспорта. Вице-премьером - руководителем аппарата правительства назначена Ирина Окладникова, которая ранее была первым заместителем министра финансов. Вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе стал экс-губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Андрей Никитин, ранее возглавлявший министерство транспорта, назначен вице-премьером, а руководителем Минтранса стал экс-глава Росавиации Дмитрий Ядров. Кроме того, в правительстве появилась новая должность: вице-премьер - министр финансов. На этот пост назначен действующий глава Минфина Антон Силуанов. Первое заседание российского кабмина в обновленном составе прошло в четверг в Доме правительства. На нем присутствовали все пятеро членов кабмина, получившие новые назначения.

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олег кожемяко, антон силуанов, росавиация, минфин, михаил мишустин