https://1prime.ru/20261022/mishustin-874522750.html
Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание
Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание - 22.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание
Глава правительства России Михаил Мишустин впервые собрал обновленный кабинет министров на заседание, передает корреспондент РИА Новости. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:51+0300
2026-10-22T15:51+0300
2026-10-22T15:51+0300
олег кожемяко
антон силуанов
росавиация
минфин
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874522750.jpg?1792673464
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин впервые собрал обновленный кабинет министров на заседание, передает корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее в четверг утвердил назначение четырех новых вице-премьеров и министра транспорта. Вице-премьером - руководителем аппарата правительства назначена Ирина Окладникова, которая ранее была первым заместителем министра финансов. Вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе стал экс-губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Андрей Никитин, ранее возглавлявший министерство транспорта, назначен вице-премьером, а руководителем Минтранса стал экс-глава Росавиации Дмитрий Ядров. Кроме того, в правительстве появилась новая должность: вице-премьер - министр финансов. На этот пост назначен действующий глава Минфина Антон Силуанов. Первое заседание российского кабмина в обновленном составе прошло в четверг в Доме правительства. На нем присутствовали все пятеро членов кабмина, получившие новые назначения.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, антон силуанов, росавиация, минфин, михаил мишустин
Олег Кожемяко, Антон Силуанов, Росавиация, Минфин, Михаил Мишустин
Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание
Премьер Мишустин впервые собрал обновленное правительство на заседание
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин впервые собрал обновленный кабинет министров на заседание, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг утвердил назначение четырех новых вице-премьеров и министра транспорта.
Вице-премьером - руководителем аппарата правительства назначена Ирина Окладникова, которая ранее была первым заместителем министра финансов. Вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе стал экс-губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Андрей Никитин, ранее возглавлявший министерство транспорта, назначен вице-премьером, а руководителем Минтранса стал экс-глава Росавиации Дмитрий Ядров. Кроме того, в правительстве появилась новая должность: вице-премьер - министр финансов. На этот пост назначен действующий глава Минфина Антон Силуанов.
Первое заседание российского кабмина в обновленном составе прошло в четверг в Доме правительства. На нем присутствовали все пятеро членов кабмина, получившие новые назначения.