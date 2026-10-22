https://1prime.ru/20261022/mishustin-874522866.html
Мишустин рассказал о работе над проектом трехлетнего бюджета
Мишустин рассказал о работе над проектом трехлетнего бюджета - 22.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о работе над проектом трехлетнего бюджета
Сейчас идет напряженная работа над проектом трехлетнего бюджета России, она должна быть завершена вовремя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:52+0300
2026-10-22T15:52+0300
2026-10-22T15:52+0300
россия
михаил мишустин
бюджет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874522866.jpg?1792673528
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сейчас идет напряженная работа над проектом трехлетнего бюджета России, она должна быть завершена вовремя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг провел традиционное заседание правительства РФ. Оно прошло впервые после указов президента России Владимира Путина об утверждении новых назначений в составе кабмина. "У нас налажено конструктивное взаимодействие с парламентариями, важно и дальше действовать в том же ключе, доводить и разъяснять свою точку зрения, особенно сейчас, когда идет напряженная работа над бюджетом на следующие три года, чтобы она была вовремя завершена, и уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса", - сказал он в ходе заседания правительства.
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россия, михаил мишустин, бюджет
РОССИЯ, Михаил Мишустин, бюджет
Мишустин рассказал о работе над проектом трехлетнего бюджета
Мишустин: работа над проектом трехлетнего бюджета России должна завершиться вовремя
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сейчас идет напряженная работа над проектом трехлетнего бюджета России, она должна быть завершена вовремя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг провел традиционное заседание правительства РФ. Оно прошло впервые после указов президента России Владимира Путина об утверждении новых назначений в составе кабмина.
"У нас налажено конструктивное взаимодействие с парламентариями, важно и дальше действовать в том же ключе, доводить и разъяснять свою точку зрения, особенно сейчас, когда идет напряженная работа над бюджетом на следующие три года, чтобы она была вовремя завершена, и уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса", - сказал он в ходе заседания правительства.