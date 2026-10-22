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Максимальный срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней

Максимальный срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней - 22.10.2026, ПРАЙМ

Максимальный срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней

Правительство РФ на 30 дней увеличит максимальный срок, на который родитель может взять оплачиваемый больничный для ухода за заболевшим ребенком, заявил... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:56+0300

2026-10-22T15:56+0300

2026-10-22T15:56+0300

общество

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ на 30 дней увеличит максимальный срок, на который родитель может взять оплачиваемый больничный для ухода за заболевшим ребенком, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По текущим правилам, в зависимости от недуга и возраста ребенка в год представляется от 45 до 120 оплачиваемых дней. "Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов. И на этот же срок продлим такую финансовую помощь", - сказал Мишустин на заседании кабмина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, михаил мишустин, правительство рф