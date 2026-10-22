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Максимальный срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней
Максимальный срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней - 22.10.2026, ПРАЙМ
Максимальный срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней
Правительство РФ на 30 дней увеличит максимальный срок, на который родитель может взять оплачиваемый больничный для ухода за заболевшим ребенком, заявил... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:56+0300
2026-10-22T15:56+0300
2026-10-22T15:56+0300
общество
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михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ на 30 дней увеличит максимальный срок, на который родитель может взять оплачиваемый больничный для ухода за заболевшим ребенком, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По текущим правилам, в зависимости от недуга и возраста ребенка в год представляется от 45 до 120 оплачиваемых дней. "Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов. И на этот же срок продлим такую финансовую помощь", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
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общество , россия, михаил мишустин, правительство рф
Общество , РОССИЯ, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Максимальный срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней
Мишустин: максимальный срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ на 30 дней увеличит максимальный срок, на который родитель может взять оплачиваемый больничный для ухода за заболевшим ребенком, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По текущим правилам, в зависимости от недуга и возраста ребенка в год представляется от 45 до 120 оплачиваемых дней.
"Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов. И на этот же срок продлим такую финансовую помощь", - сказал Мишустин на заседании кабмина.