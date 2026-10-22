https://1prime.ru/20261022/mishustin-874523426.html
Мишустин назвал приоритеты развития сотрудничества России и Китая
Мишустин назвал приоритеты развития сотрудничества России и Китая - 22.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал приоритеты развития сотрудничества России и Китая
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал приоритетами развития сотрудничества России и Китая расширение взаимной торговли, взаимодействие в энергетике,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:05+0300
2026-10-22T16:05+0300
2026-10-22T16:05+0300
россия
мировая экономика
китай
михаил мишустин
госсовет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874523426.jpg?1792674318
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал приоритетами развития сотрудничества России и Китая расширение взаимной торговли, взаимодействие в энергетике, сфере электронной коммерции и платформенной экономике. Глава российского кабмина и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели в Санкт-Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая. "В приоритете - расширение взаимной торговли, продвижение сотрудничества в сфере электронной коммерции, платформенной экономики, энергетики, транспортной взаимосвязанности, без сомнения, это укрепление наших гуманитарных связей в области науки, инноваций, технологий и в ряде других секторов", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг, подводя итоги состоявшихся в Петербурге контактов.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, михаил мишустин, госсовет
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Михаил Мишустин, Госсовет
Мишустин назвал приоритеты развития сотрудничества России и Китая
Мишустин назвал расширение взаимной торговли приоритетом сотрудничества России и Китая
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал приоритетами развития сотрудничества России и Китая расширение взаимной торговли, взаимодействие в энергетике, сфере электронной коммерции и платформенной экономике.
Глава российского кабмина и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели в Санкт-Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.
"В приоритете - расширение взаимной торговли, продвижение сотрудничества в сфере электронной коммерции, платформенной экономики, энергетики, транспортной взаимосвязанности, без сомнения, это укрепление наших гуманитарных связей в области науки, инноваций, технологий и в ряде других секторов", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг, подводя итоги состоявшихся в Петербурге контактов.