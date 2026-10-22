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Мишустин назвал приоритеты развития сотрудничества России и Китая

Мишустин назвал приоритеты развития сотрудничества России и Китая - 22.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал приоритеты развития сотрудничества России и Китая

Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал приоритетами развития сотрудничества России и Китая расширение взаимной торговли, взаимодействие в энергетике,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:05+0300

2026-10-22T16:05+0300

2026-10-22T16:05+0300

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мировая экономика

китай

михаил мишустин

госсовет

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал приоритетами развития сотрудничества России и Китая расширение взаимной торговли, взаимодействие в энергетике, сфере электронной коммерции и платформенной экономике. Глава российского кабмина и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели в Санкт-Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая. "В приоритете - расширение взаимной торговли, продвижение сотрудничества в сфере электронной коммерции, платформенной экономики, энергетики, транспортной взаимосвязанности, без сомнения, это укрепление наших гуманитарных связей в области науки, инноваций, технологий и в ряде других секторов", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг, подводя итоги состоявшихся в Петербурге контактов.

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россия, мировая экономика, китай, михаил мишустин, госсовет