https://1prime.ru/20261022/mishustin-874524156.html

Мишустин вручил ордена Григоренко и Савельеву

Мишустин вручил ордена Григоренко и Савельеву - 22.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин вручил ордена Григоренко и Савельеву

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг лично вручил бывшим вице-премьерам Дмитрию Григоренко и Виталию Савельеву ордена "За... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:12+0300

2026-10-22T16:12+0300

2026-10-22T16:16+0300

россия

общество

владимир путин

михаил мишустин

дмитрий григоренко

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874524156.jpg?1792674993

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг лично вручил бывшим вице-премьерам Дмитрию Григоренко и Виталию Савельеву ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, передает корреспондент РИА Новости. Также глава кабмина объявил благодарность правительства России за работу бывшему вице-премьеру Юрию Трутневу. "Они показали себя профессионалами высочайшего класса, эффективными управленцами. Во многом, те результаты, которые обеспечило правительство, это и их заслуга. И каждого из них я благодарю за работу. Оценкой президента (РФ Владимира Путина - ред.) их деятельности могут служить те высокие награды, которые мне поручено президентом сегодня им вручить", - сказал Мишустин. Мишустин в четверг провел традиционное заседание правительства РФ. Оно прошло впервые после указов президента России Владимира Путина об утверждении новых назначений в составе кабмина. Григоренко, Савельев и Трутнев покинули свои должности вице-премьеров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, михаил мишустин, дмитрий григоренко