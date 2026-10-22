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Мишустин вручил ордена Григоренко и Савельеву - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин вручил ордена Григоренко и Савельеву
Мишустин вручил ордена Григоренко и Савельеву - 22.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин вручил ордена Григоренко и Савельеву
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг лично вручил бывшим вице-премьерам Дмитрию Григоренко и Виталию Савельеву ордена "За... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:12+0300
2026-10-22T16:16+0300
россия
общество
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг лично вручил бывшим вице-премьерам Дмитрию Григоренко и Виталию Савельеву ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, передает корреспондент РИА Новости. Также глава кабмина объявил благодарность правительства России за работу бывшему вице-премьеру Юрию Трутневу. "Они показали себя профессионалами высочайшего класса, эффективными управленцами. Во многом, те результаты, которые обеспечило правительство, это и их заслуга. И каждого из них я благодарю за работу. Оценкой президента (РФ Владимира Путина - ред.) их деятельности могут служить те высокие награды, которые мне поручено президентом сегодня им вручить", - сказал Мишустин. Мишустин в четверг провел традиционное заседание правительства РФ. Оно прошло впервые после указов президента России Владимира Путина об утверждении новых назначений в составе кабмина. Григоренко, Савельев и Трутнев покинули свои должности вице-премьеров.
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россия, общество , владимир путин, михаил мишустин, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко
16:12 22.10.2026 (обновлено: 16:16 22.10.2026)
 
Мишустин вручил ордена Григоренко и Савельеву

Мишустин вручил ордена "За заслуги перед Отечеством" Григоренко и Савельеву

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг лично вручил бывшим вице-премьерам Дмитрию Григоренко и Виталию Савельеву ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, передает корреспондент РИА Новости.
Также глава кабмина объявил благодарность правительства России за работу бывшему вице-премьеру Юрию Трутневу.
"Они показали себя профессионалами высочайшего класса, эффективными управленцами. Во многом, те результаты, которые обеспечило правительство, это и их заслуга. И каждого из них я благодарю за работу. Оценкой президента (РФ Владимира Путина - ред.) их деятельности могут служить те высокие награды, которые мне поручено президентом сегодня им вручить", - сказал Мишустин.
Мишустин в четверг провел традиционное заседание правительства РФ. Оно прошло впервые после указов президента России Владимира Путина об утверждении новых назначений в составе кабмина. Григоренко, Савельев и Трутнев покинули свои должности вице-премьеров.
 
РОССИЯОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий Григоренко
 
 
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