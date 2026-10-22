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Мишустин назвал приоритеты сотрудничества России и Китая

Мишустин назвал приоритеты сотрудничества России и Китая - 22.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал приоритеты сотрудничества России и Китая

Добавлены 4-7 абзацы | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:34+0300

2026-10-22T17:34+0300

2026-10-22T17:34+0300

россия

мировая экономика

китай

санкт-петербург

кнр

михаил мишустин

владимир путин

си цзиньпин

госсовет

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Добавлены 4-7 абзацы МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал приоритетами развития сотрудничества России и Китая расширение взаимной торговли, взаимодействие в энергетике, сфере электронной коммерции и платформенной экономике. Глава российского кабмина и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели в Санкт-Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая. "В приоритете - расширение взаимной торговли, продвижение сотрудничества в сфере электронной коммерции, платформенной экономики, энергетики, транспортной взаимосвязанности, без сомнения, это укрепление наших гуманитарных связей в области науки, инноваций, технологий и в ряде других секторов", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг, подводя итоги состоявшихся в Петербурге контактов. Премьер напомнил, что в этом году Россия и Китай отметили 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, действие которого по решению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продлено еще на пять лет. "Правительства России и Китая продолжат слаженно работать для поступательного развития межгосударственных отношений в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и для выполнения договоренностей, которые достигнуты нашими лидерами на высшем уровне", - подчеркнул Мишустин. Он упомянул, что приоритетные направления российско-китайского сотрудничества были отражены в совместном коммюнике по итогам состоявшейся в Петербурге очередной регулярной встречи глав правительств РФ и Китая. "Россия всегда ответственно относится к выполнению обязательств, как по линии международных организаций, так и в рамках двусторонних связей. Все договоренности должны последовательно реализовываться. По своим направлениям просьба всем внимательно отслеживать", - обратился премьер к членами правительства.

китай

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россия, мировая экономика, китай, санкт-петербург, кнр, михаил мишустин, владимир путин, си цзиньпин, госсовет