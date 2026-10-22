https://1prime.ru/20261022/mishustin-874528271.html
Мишустин назвал приоритеты сотрудничества России и Китая
Мишустин назвал приоритеты сотрудничества России и Китая - 22.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал приоритеты сотрудничества России и Китая
Добавлены 4-7 абзацы | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:34+0300
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кнр
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владимир путин
си цзиньпин
госсовет
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Добавлены 4-7 абзацы
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал приоритетами развития сотрудничества России и Китая расширение взаимной торговли, взаимодействие в энергетике, сфере электронной коммерции и платформенной экономике.
Глава российского кабмина и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели в Санкт-Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.
"В приоритете - расширение взаимной торговли, продвижение сотрудничества в сфере электронной коммерции, платформенной экономики, энергетики, транспортной взаимосвязанности, без сомнения, это укрепление наших гуманитарных связей в области науки, инноваций, технологий и в ряде других секторов", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг, подводя итоги состоявшихся в Петербурге контактов.
Премьер напомнил, что в этом году Россия и Китай отметили 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, действие которого по решению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продлено еще на пять лет.
"Правительства России и Китая продолжат слаженно работать для поступательного развития межгосударственных отношений в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и для выполнения договоренностей, которые достигнуты нашими лидерами на высшем уровне", - подчеркнул Мишустин.
Он упомянул, что приоритетные направления российско-китайского сотрудничества были отражены в совместном коммюнике по итогам состоявшейся в Петербурге очередной регулярной встречи глав правительств РФ и Китая.
"Россия всегда ответственно относится к выполнению обязательств, как по линии международных организаций, так и в рамках двусторонних связей. Все договоренности должны последовательно реализовываться. По своим направлениям просьба всем внимательно отслеживать", - обратился премьер к членами правительства.
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россия, мировая экономика, китай, санкт-петербург, кнр, михаил мишустин, владимир путин, си цзиньпин, госсовет
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КНР, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Госсовет
Мишустин назвал приоритеты сотрудничества России и Китая
Мишустин назвал расширение взаимной торговли приоритетом сотрудничества России и Китая
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал приоритетами развития сотрудничества России и Китая расширение взаимной торговли, взаимодействие в энергетике, сфере электронной коммерции и платформенной экономике.
Глава российского кабмина и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели в Санкт-Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.
"В приоритете - расширение взаимной торговли, продвижение сотрудничества в сфере электронной коммерции, платформенной экономики, энергетики, транспортной взаимосвязанности, без сомнения, это укрепление наших гуманитарных связей в области науки, инноваций, технологий и в ряде других секторов", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг, подводя итоги состоявшихся в Петербурге контактов.
Премьер напомнил, что в этом году Россия и Китай отметили 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, действие которого по решению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продлено еще на пять лет.
"Правительства России и Китая продолжат слаженно работать для поступательного развития межгосударственных отношений в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и для выполнения договоренностей, которые достигнуты нашими лидерами на высшем уровне", - подчеркнул Мишустин.
Он упомянул, что приоритетные направления российско-китайского сотрудничества были отражены в совместном коммюнике по итогам состоявшейся в Петербурге очередной регулярной встречи глав правительств РФ и Китая.
"Россия всегда ответственно относится к выполнению обязательств, как по линии международных организаций, так и в рамках двусторонних связей. Все договоренности должны последовательно реализовываться. По своим направлениям просьба всем внимательно отслеживать", - обратился премьер к членами правительства.