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ММК за три квартала увеличил производство стали на 7,4%

ММК за три квартала увеличил производство стали на 7,4% - 22.10.2026, ПРАЙМ

ММК за три квартала увеличил производство стали на 7,4%

Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первых трех кварталов увеличила производство стали на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T10:21+0300

2026-10-22T10:21+0300

2026-10-22T10:21+0300

промышленность

виктор рашников

ммк

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первых трех кварталов увеличила производство стали на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,181 миллиона тонн, сообщила компания. "Производство стали составило 8 181 тысяч тонн, увеличившись на 7,4% относительно (первых - ред.) девяти месяцев 2025 года", - сказано в сообщении. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.

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промышленность, виктор рашников, ммк