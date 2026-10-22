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ММК за три квартала увеличил производство стали на 7,4% - 22.10.2026, ПРАЙМ
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ММК за три квартала увеличил производство стали на 7,4%
ММК за три квартала увеличил производство стали на 7,4% - 22.10.2026, ПРАЙМ
ММК за три квартала увеличил производство стали на 7,4%
Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первых трех кварталов увеличила производство стали на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:21+0300
2026-10-22T10:21+0300
промышленность
виктор рашников
ммк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874502966.jpg?1792653705
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первых трех кварталов увеличила производство стали на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,181 миллиона тонн, сообщила компания. "Производство стали составило 8 181 тысяч тонн, увеличившись на 7,4% относительно (первых - ред.) девяти месяцев 2025 года", - сказано в сообщении. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.
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40
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промышленность, виктор рашников, ммк
Промышленность, Виктор Рашников, ММК
10:21 22.10.2026
 
ММК за три квартала увеличил производство стали на 7,4%

ММК за три квартала увеличил производство стали на 7,4% - до 8,181 миллиона тонн

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первых трех кварталов увеличила производство стали на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,181 миллиона тонн, сообщила компания.
"Производство стали составило 8 181 тысяч тонн, увеличившись на 7,4% относительно (первых - ред.) девяти месяцев 2025 года", - сказано в сообщении.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.
 
ПромышленностьВиктор РашниковММК
 
 
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