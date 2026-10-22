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Названа самая востребованная модель iPhone 18 - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Названа самая востребованная модель iPhone 18
Названа самая востребованная модель iPhone 18 - 22.10.2026, ПРАЙМ
Названа самая востребованная модель iPhone 18
Самой востребованной среди россиян моделью нового iPhone 18 стала версия Pro Max с памятью 256 гигабайт в цвете бургунди, выяснили для РИА Новости в "М.Видео"... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T23:12+0300
2026-10-22T23:12+0300
технологии
бизнес
м.видео
apple
wildberries
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874538319.jpg?1792699978
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Самой востребованной среди россиян моделью нового iPhone 18 стала версия Pro Max с памятью 256 гигабайт в цвете бургунди, выяснили для РИА Новости в "М.Видео" по итогам предзаказа. Американская компания Apple в сентябре представила обновленную линейку смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max в рамках осенней презентации. Компания также показала свою первую раскладную модель iPhone Duo, мировые продажи которой стартуют 23 октября. "По итогам предзаказа наибольшим спросом среди новых смартфонов пользовались: iPhone 18 Pro Max 256 Гб, цвет "Бургунди", iPhone 18 Pro 256 Гб, цвет "Бургунди", iPhone 18 Pro Max 512 Гб, цвет "Бургунди", - рассказали в "М.Видео". Там ожидают, что версии на 256 гигабайт сохранят лидерство, поскольку это наиболее доступный по цене вариант входа в сегмент новых устройств. Отмечается, что предзаказ на перечисленные модели уже завершен - новинки доступны для покупки в рознице, на сайте и в мобильном приложении. А на раскладную модель iPhone Duo предзаказ только стартовал - получатели смогут забрать телефоны в пунктах выдачи компании с 25 октября. В свою очередь на Wildberries предзаказ на iPhone Duo стартовал 11 сентября. Там рассказали РИА Новости, что пользователи проявили умеренный интерес к новинке и чуть более активно заказывали 18 Pro, который поступил в продажу раньше. "Впрочем, мы ожидаем, что после официального старта продаж Duo предложения продавцов станут более доступными для потребителей, а спрос на новый форм-фактор и первую "настоящую" новинку от Apple за долгое время будет высоким", - добавили в пресс-службе маркетплейса.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, бизнес, м.видео, apple, wildberries
Технологии, Бизнес, М.Видео, Apple, Wildberries
23:12 22.10.2026
 
Названа самая востребованная модель iPhone 18

В "М.Видео" назвали самую востребованную модель нового iPhone 18

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Самой востребованной среди россиян моделью нового iPhone 18 стала версия Pro Max с памятью 256 гигабайт в цвете бургунди, выяснили для РИА Новости в "М.Видео" по итогам предзаказа.
Американская компания Apple в сентябре представила обновленную линейку смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max в рамках осенней презентации. Компания также показала свою первую раскладную модель iPhone Duo, мировые продажи которой стартуют 23 октября.
"По итогам предзаказа наибольшим спросом среди новых смартфонов пользовались: iPhone 18 Pro Max 256 Гб, цвет "Бургунди", iPhone 18 Pro 256 Гб, цвет "Бургунди", iPhone 18 Pro Max 512 Гб, цвет "Бургунди", - рассказали в "М.Видео".
Там ожидают, что версии на 256 гигабайт сохранят лидерство, поскольку это наиболее доступный по цене вариант входа в сегмент новых устройств.
Отмечается, что предзаказ на перечисленные модели уже завершен - новинки доступны для покупки в рознице, на сайте и в мобильном приложении. А на раскладную модель iPhone Duo предзаказ только стартовал - получатели смогут забрать телефоны в пунктах выдачи компании с 25 октября.
В свою очередь на Wildberries предзаказ на iPhone Duo стартовал 11 сентября. Там рассказали РИА Новости, что пользователи проявили умеренный интерес к новинке и чуть более активно заказывали 18 Pro, который поступил в продажу раньше.
"Впрочем, мы ожидаем, что после официального старта продаж Duo предложения продавцов станут более доступными для потребителей, а спрос на новый форм-фактор и первую "настоящую" новинку от Apple за долгое время будет высоким", - добавили в пресс-службе маркетплейса.
 
ТехнологииБизнесМ.ВидеоAppleWildberries
 
 
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