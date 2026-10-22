https://1prime.ru/20261022/model-874538319.html

Названа самая востребованная модель iPhone 18

Названа самая востребованная модель iPhone 18 - 22.10.2026, ПРАЙМ

Названа самая востребованная модель iPhone 18

Самой востребованной среди россиян моделью нового iPhone 18 стала версия Pro Max с памятью 256 гигабайт в цвете бургунди, выяснили для РИА Новости в "М.Видео"... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T23:12+0300

2026-10-22T23:12+0300

2026-10-22T23:12+0300

технологии

бизнес

м.видео

apple

wildberries

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874538319.jpg?1792699978

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Самой востребованной среди россиян моделью нового iPhone 18 стала версия Pro Max с памятью 256 гигабайт в цвете бургунди, выяснили для РИА Новости в "М.Видео" по итогам предзаказа. Американская компания Apple в сентябре представила обновленную линейку смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max в рамках осенней презентации. Компания также показала свою первую раскладную модель iPhone Duo, мировые продажи которой стартуют 23 октября. "По итогам предзаказа наибольшим спросом среди новых смартфонов пользовались: iPhone 18 Pro Max 256 Гб, цвет "Бургунди", iPhone 18 Pro 256 Гб, цвет "Бургунди", iPhone 18 Pro Max 512 Гб, цвет "Бургунди", - рассказали в "М.Видео". Там ожидают, что версии на 256 гигабайт сохранят лидерство, поскольку это наиболее доступный по цене вариант входа в сегмент новых устройств. Отмечается, что предзаказ на перечисленные модели уже завершен - новинки доступны для покупки в рознице, на сайте и в мобильном приложении. А на раскладную модель iPhone Duo предзаказ только стартовал - получатели смогут забрать телефоны в пунктах выдачи компании с 25 октября. В свою очередь на Wildberries предзаказ на iPhone Duo стартовал 11 сентября. Там рассказали РИА Новости, что пользователи проявили умеренный интерес к новинке и чуть более активно заказывали 18 Pro, который поступил в продажу раньше. "Впрочем, мы ожидаем, что после официального старта продаж Duo предложения продавцов станут более доступными для потребителей, а спрос на новый форм-фактор и первую "настоящую" новинку от Apple за долгое время будет высоким", - добавили в пресс-службе маркетплейса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, м.видео, apple, wildberries