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Таран: тариф на электроэнергию в Молдавии вырастет до 15%
Таран: тариф на электроэнергию в Молдавии вырастет до 15% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Таран: тариф на электроэнергию в Молдавии вырастет до 15%
Тариф на электроэнергию в Молдавии, по предварительным оценкам, вырастет до 15%, заявил глава национального агентства по регулированию в энергетике Алексей... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T09:36+0300
2026-10-22T09:36+0300
2026-10-22T09:36+0300
молдавия
кишинев
energocom
нацбанк
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КИШИНЕВ, 22 окт - ПРАЙМ. Тариф на электроэнергию в Молдавии, по предварительным оценкам, вырастет до 15%, заявил глава национального агентства по регулированию в энергетике Алексей Таран.
В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление в Кишиневе на 62% до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию.
"Предварительная оценка повышения — до 15%. Рост не будет сопоставим с повышением тарифов на природный газ или тепловую энергию, поскольку в случае электроэнергии взаимно компенсируются три составляющие стоимости", - заявил Таран в эфире телеканала N4.
По его словам, окончательные расчеты станут возможны после утверждения регулируемой цены центрального поставщика Energocom и определения всех составляющих стоимости электроэнергии. При этом он подчеркнул, что повышение стоимости тарифа является неизбежным.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
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молдавия, кишинев, energocom, нацбанк
МОЛДАВИЯ, Кишинев, Energocom, Нацбанк
Таран: тариф на электроэнергию в Молдавии вырастет до 15%
Таран: тариф на электроэнергию в Молдавии, по предварительным оценкам, вырастет до 15%
КИШИНЕВ, 22 окт - ПРАЙМ. Тариф на электроэнергию в Молдавии, по предварительным оценкам, вырастет до 15%, заявил глава национального агентства по регулированию в энергетике Алексей Таран.
В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление в Кишиневе на 62% до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию.
"Предварительная оценка повышения — до 15%. Рост не будет сопоставим с повышением тарифов на природный газ или тепловую энергию, поскольку в случае электроэнергии взаимно компенсируются три составляющие стоимости", - заявил Таран в эфире телеканала N4.
По его словам, окончательные расчеты станут возможны после утверждения регулируемой цены центрального поставщика Energocom и определения всех составляющих стоимости электроэнергии. При этом он подчеркнул, что повышение стоимости тарифа является неизбежным.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.