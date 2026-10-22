https://1prime.ru/20261022/moldavija-874501957.html

Таран: тариф на электроэнергию в Молдавии вырастет до 15%

Таран: тариф на электроэнергию в Молдавии вырастет до 15% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Таран: тариф на электроэнергию в Молдавии вырастет до 15%

Тариф на электроэнергию в Молдавии, по предварительным оценкам, вырастет до 15%, заявил глава национального агентства по регулированию в энергетике Алексей... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T09:36+0300

2026-10-22T09:36+0300

2026-10-22T09:36+0300

молдавия

кишинев

energocom

нацбанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874501957.jpg?1792650987

КИШИНЕВ, 22 окт - ПРАЙМ. Тариф на электроэнергию в Молдавии, по предварительным оценкам, вырастет до 15%, заявил глава национального агентства по регулированию в энергетике Алексей Таран. В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление в Кишиневе на 62% до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию. "Предварительная оценка повышения — до 15%. Рост не будет сопоставим с повышением тарифов на природный газ или тепловую энергию, поскольку в случае электроэнергии взаимно компенсируются три составляющие стоимости", - заявил Таран в эфире телеканала N4. По его словам, окончательные расчеты станут возможны после утверждения регулируемой цены центрального поставщика Energocom и определения всех составляющих стоимости электроэнергии. При этом он подчеркнул, что повышение стоимости тарифа является неизбежным. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.

молдавия

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, кишинев, energocom, нацбанк