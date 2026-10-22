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В Молдавии фермеры выйдут на протесты вместе с тракторами - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В Молдавии фермеры выйдут на протесты вместе с тракторами
В Молдавии фермеры выйдут на протесты вместе с тракторами - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Молдавии фермеры выйдут на протесты вместе с тракторами
Аграрии в Молдавии с 31 октября выйдут на протесты вместе с тракторами, если до тех пор власти не продлят лицензирование импорта зерна, а также не окажут... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:27+0300
2026-10-22T13:27+0300
сельское хозяйство
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КИШИНЕВ, 22 окт - ПРАЙМ. Аграрии в Молдавии с 31 октября выйдут на протесты вместе с тракторами, если до тех пор власти не продлят лицензирование импорта зерна, а также не окажут поддержку местным производителям, сообщила ассоциация "Сила фермеров". Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" 4 сентября одобрила лицензирование импорта зерна, однако вопреки требованиям фермеров и оппозиции сократила срок действия этой меры до 31 октября без возможности продления. "Просим власти срочно продлить действия лицензий на импорт зерна и масличных культур как минимум до 31 мая 2027 года; определить механизм финансирования для фермеров, испытывающих трудности с выплатами. Если к 30 октября 2026 года мы не увидим действий со стороны лиц, принимающих решения, по выполнению наших требований, мы готовы организовать протесты с использованием сельскохозяйственной техники и оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Аграрии также недовольны тем, что с 2027 года вводится режим обратного налогообложения, что осложнит деятельность производителей зерновых и масличных культур. Они настаивают на возмещении фермерам акцизного налога на дизельное топливо, выплате прямых компенсаций за гектар производителям сахарной свеклы, зерновых и масличных культур, а также отказе от идеи повышения налогов для работников сельскохозяйственной области. Ассоциация констатировала, что ситуация в секторе ухудшается в течение последних 5 лет из-за стихийных бедствий и дефицита сельскохозяйственного финансирования. В 2026 году также наблюдается деградация из-за роста цен на ресурсы и логистического кризиса в экспорте. В итоге примерно 25% фермеров юридически неплатежеспособны, практически не имеют доступа к финансированию, многие из них полностью прекратят свою деятельность.
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сельское хозяйство, молдавия, facebook
Сельское хозяйство, МОЛДАВИЯ, Facebook
13:27 22.10.2026
 
В Молдавии фермеры выйдут на протесты вместе с тракторами

"Сила фермеров": молдавские фермеры выйдут на протесты вместе с тракторами

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КИШИНЕВ, 22 окт - ПРАЙМ. Аграрии в Молдавии с 31 октября выйдут на протесты вместе с тракторами, если до тех пор власти не продлят лицензирование импорта зерна, а также не окажут поддержку местным производителям, сообщила ассоциация "Сила фермеров".
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" 4 сентября одобрила лицензирование импорта зерна, однако вопреки требованиям фермеров и оппозиции сократила срок действия этой меры до 31 октября без возможности продления.
"Просим власти срочно продлить действия лицензий на импорт зерна и масличных культур как минимум до 31 мая 2027 года; определить механизм финансирования для фермеров, испытывающих трудности с выплатами. Если к 30 октября 2026 года мы не увидим действий со стороны лиц, принимающих решения, по выполнению наших требований, мы готовы организовать протесты с использованием сельскохозяйственной техники и оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Аграрии также недовольны тем, что с 2027 года вводится режим обратного налогообложения, что осложнит деятельность производителей зерновых и масличных культур. Они настаивают на возмещении фермерам акцизного налога на дизельное топливо, выплате прямых компенсаций за гектар производителям сахарной свеклы, зерновых и масличных культур, а также отказе от идеи повышения налогов для работников сельскохозяйственной области.
Ассоциация констатировала, что ситуация в секторе ухудшается в течение последних 5 лет из-за стихийных бедствий и дефицита сельскохозяйственного финансирования. В 2026 году также наблюдается деградация из-за роста цен на ресурсы и логистического кризиса в экспорте. В итоге примерно 25% фермеров юридически неплатежеспособны, практически не имеют доступа к финансированию, многие из них полностью прекратят свою деятельность.
 
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