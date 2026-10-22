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Молдавия может столкнуться с дефолтом, заявил экс-премьер

Молдавия может столкнуться с дефолтом, заявил экс-премьер - 22.10.2026, ПРАЙМ

Молдавия может столкнуться с дефолтом, заявил экс-премьер

Молдавия может столкнуться с дефолтом, если не сократит свои расходы и не прекратит брать кредиты, считает экс-премьер, лидер оппозиционной партии развития и... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:15+0300

2026-10-22T16:15+0300

2026-10-22T16:17+0300

финансы

мировая экономика

молдавия

мвф

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КИШИНЕВ, 22 окт - ПРАЙМ. Молдавия может столкнуться с дефолтом, если не сократит свои расходы и не прекратит брать кредиты, считает экс-премьер, лидер оппозиционной партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. Ранее премьер Василий Тофан сообщил, что 21 октября в Молдавию приехала новая миссия МВФ. "МВФ требует существенно сократить бюджетный дефицит, а премьер-министр Тофан предупредил, что госбюджет на 2027 год будет жестким и предполагающим меры экономии. В МВФ понимают, что, эта страна, если продолжит занимать и тратить так, как тратит сейчас, окажется неспособной платить по своим обязательствам", - заявил Кику журналистам. По его словам, подход правительства, который намерен заключить программу сотрудничества с МВФ без финансовой составляющей является довольно странным. Кику объяснил, что Молдавия могла бы получать кредиты МВФ под ставку ниже 3%, тогда как займы у коммерческих банков на внутреннем рынке обходятся в 11–12%. Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли о беспрецедентной внешней поддержке со стороны западных партнеров как гарантии стабильности. Однако реальный сектор экономики продолжает страдать от нехватки инвестиций и ослабления деловой среды. В 2024-2025 годах страна столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, который покрывается преимущественно за счет внешних заимствований. Вместе с тем сотрудничество с МВФ фактически зашло в тупик, республика так и не получила финальный транш в размере около 170 миллионов долларов по программе, действие которой завершилось в октябре 2025 года.

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финансы, мировая экономика, молдавия, мвф