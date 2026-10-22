Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже снижается пятую сессию подряд - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/mosbirzha-874529333.html
Курс юаня на Мосбирже снижается пятую сессию подряд
Курс юаня на Мосбирже снижается пятую сессию подряд - 22.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снижается пятую сессию подряд
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снижается пятую сессию подряд, обновляя минимум с начала августа – в районе 12,1 рубля, следует из... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:49+0300
2026-10-22T17:49+0300
рынок
торги
елена кожухова
ик "велес капитал"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874529333.jpg?1792680543
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снижается пятую сессию подряд, обновляя минимум с начала августа – в районе 12,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.42 мск снижался на 7 копеек (-0,5%), до 12,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,11-12,21 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,33 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,12 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжает снижаться пятый торговый день подряд и обновляет минимум с 7 августа. "С технический точки зрения, краткосрочный тренд на укрепление рубля сохраняется. При этом высокие процентные ставки выступают на стороне рубля, подчеркивая его привлекательность в качестве высокодоходной валюты", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,50% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,69% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.38 мск росла на 2,4%, до 111,4 доллара за баррель сорта Brent и обновляла максимумы с апреля. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1%, до 101,9 пункта. Прогнозы Ожидаемое продолжение паузы в смягчении монетарной политики позволяет по-прежнему реализовывать доходные рублевые инвестиционные и торговые стратегии, говорит Гузель Проценко из "Альфа-Форекса", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Прогнозный валютный коридор для доллара расширяется до 80-85 рублей, при этом к началу следующей недели американская валюта будет тяготеть к нижней его границе. Торги по евро краткосрочно смещаются в торговый диапазон 90-95,7 рубля. В ближайшие дни юань продолжит стабилизироваться в коридоре 12,00-12,70 рубля с движением к его минимальной отметке", - оценивает она. Российская валюта продолжила получать поддержку от более высоких цен на нефть и перспективы продолжения переговоров по украинскому урегулированию, говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С фундаментальной точки зрения поддерживать курс рубля может ожидаемое сохранение жестких монетарных условий ЦБ РФ", - добавляет она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, елена кожухова, ик "велес капитал"
Рынок, Торги, Елена Кожухова, ИК "ВЕЛЕС Капитал"
17:49 22.10.2026
 
Курс юаня на Мосбирже снижается пятую сессию подряд

Курс юаня на Мосбирже снижается пятую сессию подряд и обновляет минимум с августа

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снижается пятую сессию подряд, обновляя минимум с начала августа – в районе 12,1 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.42 мск снижался на 7 копеек (-0,5%), до 12,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,11-12,21 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,33 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,12 рубля.

Рубль на подъеме

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжает снижаться пятый торговый день подряд и обновляет минимум с 7 августа.
"С технический точки зрения, краткосрочный тренд на укрепление рубля сохраняется. При этом высокие процентные ставки выступают на стороне рубля, подчеркивая его привлекательность в качестве высокодоходной валюты", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,50% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,69% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.38 мск росла на 2,4%, до 111,4 доллара за баррель сорта Brent и обновляла максимумы с апреля. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1%, до 101,9 пункта.

Прогнозы

Ожидаемое продолжение паузы в смягчении монетарной политики позволяет по-прежнему реализовывать доходные рублевые инвестиционные и торговые стратегии, говорит Гузель Проценко из "Альфа-Форекса", рассуждая о факторах курсообразования рубля.
"Прогнозный валютный коридор для доллара расширяется до 80-85 рублей, при этом к началу следующей недели американская валюта будет тяготеть к нижней его границе. Торги по евро краткосрочно смещаются в торговый диапазон 90-95,7 рубля. В ближайшие дни юань продолжит стабилизироваться в коридоре 12,00-12,70 рубля с движением к его минимальной отметке", - оценивает она.
Российская валюта продолжила получать поддержку от более высоких цен на нефть и перспективы продолжения переговоров по украинскому урегулированию, говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"С фундаментальной точки зрения поддерживать курс рубля может ожидаемое сохранение жестких монетарных условий ЦБ РФ", - добавляет она.
 
РынокТоргиЕлена КожуховаИК "ВЕЛЕС Капитал"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала