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Курс юаня на Мосбирже снижается пятую сессию подряд

Курс юаня на Мосбирже снижается пятую сессию подряд - 22.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже снижается пятую сессию подряд

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снижается пятую сессию подряд, обновляя минимум с начала августа – в районе 12,1 рубля, следует из... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:49+0300

2026-10-22T17:49+0300

2026-10-22T17:49+0300

рынок

торги

елена кожухова

ик "велес капитал"

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снижается пятую сессию подряд, обновляя минимум с начала августа – в районе 12,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.42 мск снижался на 7 копеек (-0,5%), до 12,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,11-12,21 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,33 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,12 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжает снижаться пятый торговый день подряд и обновляет минимум с 7 августа. "С технический точки зрения, краткосрочный тренд на укрепление рубля сохраняется. При этом высокие процентные ставки выступают на стороне рубля, подчеркивая его привлекательность в качестве высокодоходной валюты", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,50% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,69% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.38 мск росла на 2,4%, до 111,4 доллара за баррель сорта Brent и обновляла максимумы с апреля. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1%, до 101,9 пункта. Прогнозы Ожидаемое продолжение паузы в смягчении монетарной политики позволяет по-прежнему реализовывать доходные рублевые инвестиционные и торговые стратегии, говорит Гузель Проценко из "Альфа-Форекса", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Прогнозный валютный коридор для доллара расширяется до 80-85 рублей, при этом к началу следующей недели американская валюта будет тяготеть к нижней его границе. Торги по евро краткосрочно смещаются в торговый диапазон 90-95,7 рубля. В ближайшие дни юань продолжит стабилизироваться в коридоре 12,00-12,70 рубля с движением к его минимальной отметке", - оценивает она. Российская валюта продолжила получать поддержку от более высоких цен на нефть и перспективы продолжения переговоров по украинскому урегулированию, говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С фундаментальной точки зрения поддерживать курс рубля может ожидаемое сохранение жестких монетарных условий ЦБ РФ", - добавляет она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, елена кожухова, ик "велес капитал"