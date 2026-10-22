https://1prime.ru/20261022/moshelovka-874498099.html
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники обманывают россиян
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники обманывают россиян - 22.10.2026, ПРАЙМ
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники обманывают россиян
Мошенники звонят россиянам и рассказывают о переводе банкоматов на новые правила работы - якобы теперь для пользования ими нужно пройти верификацию, а... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T03:47+0300
2026-10-22T03:47+0300
2026-10-22T03:47+0300
финансы
банки
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874498099.jpg?1792630023
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мошенники звонят россиянам и рассказывают о переводе банкоматов на новые правила работы - якобы теперь для пользования ими нужно пройти верификацию, а незарегистрированные карты будут блокироваться, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники звонят россиянам от службы финансового контроля. Звонящие заявляют, что терминалы самообслуживания переведены на единый межбанковский стандарт. Владельца карты запугивают тем, что его платежный инструмент не верифицирован, и при внесении или снятии средств через чужой банкомат карта будет изъята, а операция заблокирована", - рассказали там.
Далее аферисты просят якобы настроить "межбанковский шлюз". Для этого они требуют от потенциальной жертвы код из смс. Если человек называет такой код, то мошенники получают доступ к его мобильному банку.
В "Мошеловке" рекомендуют при поступлении подобных предупреждений положить трубку и позвонить на горячую линию своего банка по номеру на обороте карты.
"Сервисы СБП в банкоматах функционируют автоматически и не требуют ручной дистанционной верификации держателем карты. А банковские специалисты никогда не звонят клиентам с требованием продиктовать проверочные коды из сервисных сообщений", - отметили там.
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финансы, банки, общество
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники обманывают россиян
"Мошеловка": мошенники рассказывают о переводе банкоматов на новые правила работы
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мошенники звонят россиянам и рассказывают о переводе банкоматов на новые правила работы - якобы теперь для пользования ими нужно пройти верификацию, а незарегистрированные карты будут блокироваться, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники звонят россиянам от службы финансового контроля. Звонящие заявляют, что терминалы самообслуживания переведены на единый межбанковский стандарт. Владельца карты запугивают тем, что его платежный инструмент не верифицирован, и при внесении или снятии средств через чужой банкомат карта будет изъята, а операция заблокирована", - рассказали там.
Далее аферисты просят якобы настроить "межбанковский шлюз". Для этого они требуют от потенциальной жертвы код из смс. Если человек называет такой код, то мошенники получают доступ к его мобильному банку.
В "Мошеловке" рекомендуют при поступлении подобных предупреждений положить трубку и позвонить на горячую линию своего банка по номеру на обороте карты.
"Сервисы СБП в банкоматах функционируют автоматически и не требуют ручной дистанционной верификации держателем карты. А банковские специалисты никогда не звонят клиентам с требованием продиктовать проверочные коды из сервисных сообщений", - отметили там.